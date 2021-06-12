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В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве
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Соединенные Штаты на предстоящем саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в телеканалу CNN.
«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов абсолютно точно отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».
Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. «Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе», – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2»
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«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев.
«Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт.
«В данном случае я не понимаю, о каких убытках идет речь и как их подсчитать. То, что Европа заинтересована в диверсификации поставок энергоресурсов – это логично и понятно с точки зрения эконмических интересов», – полагает Рар.
По мнению собеседника, даже если бы между Россией и Украиной не было конфликта, никто бы не выступил против построения дополнительных трубопроводов. «Почему в таком случае европейцы должны компенсировать Украине финансовые потери за «Северный поток – 2», а за первый «Северный поток» или «Турецкий поток» не должны? Через них ведь российский газ также поступает на Запад в обход Украины», – заметил Рар.
«Видимо, Украина не справляется с реформированием своей экономики, особенно после пандемии. Отсюда – колоссальные экономические проблемы. А газовый транзит – важнейший источник заработка для страны. Так что, вероятно, это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – предположил политолог.
По его мнению, Германия не пойдет на это, «ведь никто не гарантирует, что деньги поступят туда, куда нужно». «Берлин лишь может включить Украину в европейский проект по зеленой экономике. В таком случае она будет получать «зеленые кредиты» или иную помощь на покупку ветряных мельниц и производство зеленого электричества», – полагает Рар.
«Что касается заявления Блинкена о том, что худший для Вашингтона итог строительства «Северного потока – 2» – это отравленные отношения с Германией, то я всегда указывал на важность немецкого фактора в этом вопросе. Вашингтон не хочет портить отношения с Берлином, особенно во время первого визита Джо Байдена к союзникам. Я считаю, что американцы правильно поступили, отказавшись вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG», – заключил политолог.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2».
«Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам, передает ТАСС.
Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он.
Ранее Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2».
«Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании – оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2».
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Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США
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Москва готова восстановить нормальную работу посольств хоть на следующий день после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если американцы проявят готовность, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По словам Сергея Рябкова, если американцы готовы вернуться к ситуации, которая существовала до начала этой нисходящей спирали с точки зрения и численности дипперсонала, работающего соответственно в России и в США, и выдачи виз, которая все более затруднена. «Если они готовы к этому, мы будем в состоянии буквально на следующий день восстановить норму в наших отношениях. Пока этого не произошло и призывы все-таки озаботиться этим вопросом отклика в Вашингтоне не находят», – уточнил он, передает РИА «Новости».
Ранее американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к президенту Джо Байдену в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным в Женеве. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным
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Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным.
Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2».
Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью.
«Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos.
«Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen.
«Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith.
«Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings.
«Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo.
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
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Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.
Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, но даст России понять, что «Америка вернулась».
Байден выступил перед военными на американской базе в Британии. Он отметил, что начал свое первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с Путиным. «Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден под аплодисменты военных. Он заявил, что на всех этапах своего первого зарубежного турне даст понять: «Америка вернулась».
По словам Байдена, США «не ищут конфликта с Россией», желая «стабильных предсказуемых отношений». Он подчеркнул, что обе «нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности». Однако, по его словам, «США ответят крепко и значимо на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия», передает РИА «Новости».
При этом США «привержены тому, чтобы вести за собой с силой», защищая американские «ценности». Байден заявил, что «демократические страны мира объединяются, чтобы решать самые трудные задачи». Он подчеркнул, что Вашингтон «имеет больше возможностей для укрепления национальной безопасности и экономического процветания», если объединяется с союзниками. По его словам, «несравненная сеть альянсов и партнерств» – «ключ к американскому преимуществу». США «собираются отвечать на вызовы сегодняшнего дня с позиции силы», передает ТАСС.
Он полагает, что мир переживает «переломный момент истории», когда необходимо «доказать, что демократии не только выживут, но и добьются успеха», а также «развенчать тех, кто считает, что эпоха демократий закончилась». Байден заявил, что «демократии не могут объединиться и достичь консенсуса, чтобы дать (совместный) ответ, как это могут делать авторитарные режимы».
Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы, признал президент США. Он призвал «строить общее будущее». В нем, заявил Байден, США не будут пытаться навязывать свою волю другим нациям, а международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться «свободными и доступными на благо всех».
Напомним, Байден находится в Великобритании, где примет участие в саммите G7. 16 июня в Женеве должна состояться встреча президентов России и США.
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Захарова назвала беспрецедентным сравнение Госдепом ФБК и «Свидетелей Иеговы»
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Сравнение ФБК** (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) с сектой «Свидетели Иеговы*» (признана экстремистской), сделанное Госдепом США, является беспрецедентным, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«Это удивительное заявление... Заметьте, это не Министерство иностранных дел России сравнило две секты. А это был, так сказать, посыл наших американских партнеров, которые непосредственно провели параллели между этими двумя структурами, сравнили реакцию России и их деятельность. Но, правда, они забыли сказать, что у нас есть наше внутреннее законодательство, что оно применяется точно так же, как оно применяется в различных других странах, но, я считаю, что это войдет в историю», – сказала Захарова в эфире передачи «Полный контакт с Владимиром Соловьевым», передает РИА «Новости».
Она отметила, что такое сравнение беспрецедентно.
«Вот так вот взять и сравнить ФБК** и Навального с «Свидетелями Иеговы*» – это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь, вооружившись этим заявлением Госдепа, не забудем об их емком и очень четком сравнении», – указала представитель ведомства.
Напомним, Госдепартамент США сравнил решение суда против ФБК с вынесенным в 2017 году решением суда о признании экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы».
В среду Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации».
Эксперт указал на «безумную пошлость» новой хартии США и Британии
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«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя подписание новой Атлантической хартии между главой британского правительства Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом.
«Это безумное опошление исторической памяти Атлантической хартии 1941 года. Тогда в мире было абсолютное зло, и все понимали, что с ним надо бороться. Хартия имела отношение к общечеловеческой борьбе с нацизмом», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«В 1941 году закончились трения между США и Британией. Ранее между ними наблюдалась в определенной степени холодная война. И все, что делают западные лидеры сейчас, выглядит мелко и пошло, несмотря на всю высокопарность их речей», – указал эксперт.
«Поэтому нынешней Атлантической хартии не стоит придавать особого значения, – убежден собеседник. – Ее можно рассматривать как подготовку к созданию «Альянса демократий», который готовит лидер США Джо Байден. И именно этот альянс должен заменить все имеющиеся формы организации так называемых демократий».
Говоря о новой Атлантической хартии как союзе США и Британии, эксперт отметил, что «Британия сейчас пытается восстановить особые трансатлантические отношения с Соединенными Штатами, существовавшие между странами в конце 30-х и начале 40-х ходов». Но «Альянс демократий» будет связан не только с Британией, «там важную роль будут играть европейские союзники».
«Также в «Альянсе демократий» достаточно серьезная роль отведена Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а это все страны Британского содружества, которые вовсю стараются противодействовать Китаю, – указал собеседник. – Поэтому Британия занимает особое место в этом альянсе, но она хочет больше определенности, особенно после выхода из ЕС».
Дробницкий указал и на тот факт, что хартия была подписана накануне саммита «Большой семерки». «Это свидетельствует о том, что формат G7 уходит в прошлое, он неадекватен современному положению дел. Это не семь крупнейших экономик мира, потому что туда не входит Китай. Это не семь сильнейших стран, потому что туда не входит Россия. Соответственно, год от года значение G7 падает», – заключил эксперт.
Напомним, в городе Карбис-Бэй в английском графстве Корнуолл глава британского правительства Борис Джонсон и президент США Джо Байден подписали новую Атлантическую хартию о «более мирном и процветающем будущем».
Документ состоит из восьми пунктов. Лондон и Вашингтон заявили, что «намерены защищать» демократию, которая должна быть способна «противостоять самым важным вызовам нашего времени». Стороны собираются «продвигать транспарентность, поддерживать верховенство права, помогать гражданскому обществу и независимым СМИ», а также «бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека».
Британия и США заявили о планах укреплять институты и нормы, которые позволят международному сотрудничеству справиться с новыми вызовами. Стороны «привержены принципам суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров». Они выступают против вмешательства во внутренние дела государств «посредством дезинформации или других злонамеренных попыток распространения своего влияния, в том числе на выборах».
Лондон и Вашингтон готовы защищать свои «инновационные прорывы в науке и технологиях». Также они заявили, что подтверждают «общую ответственность по поддержанию коллективной обороны и международной стабильности» и противостоянию киберугрозам.
В документе сказано о намерении «строить инклюзивную, справедливую, экологичную, устойчивую и основанную на правилах глобальную экономику», актуальную для XXI века, «бороться с коррупцией и нелегальными финансовыми потоками». Отдельно говорится о необходимости борьбы с изменением климата.
Британия и США «привержены совместной работе с партнерами, которые разделяют демократические ценности, и противодействию попыткам тех, кто стремится подорвать» эти «союзы и институты».
Политолог Андрей Кортунов, комментируя решение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию, заявил, что документ «свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства». Атлантическая хартия, подписанная Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом 14 августа 1941 года, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Позже в сентябре 1941 года хартию поддержал СССР.
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Эксперт объяснил суть новой Атлантической хартии США и Британии
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«Эта хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя намерение премьер-министра Великобритании и президента США принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии».
«Скорее всего, этот документ будет направлен против России и Китая. Для Джо Байдена и, вероятно, Бориса Джонсона главная линия водораздела в мировой политике проходит между либерально-демократическими режимами и всеми остальными. В этом смысле Россия и Китай – наиболее явные противники», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
По его словам, новую хартию наверняка поддержат страны Евросоюза и члены НАТО. «Но проблема в том, что формулировка целей этого документа порождает очень большую «серую зону». Если это альянс демократий, то к кому относится Турция – к авторитарным или демократическим государствам? С одной стороны, она движется в сторону авторитаризма с религиозным уклоном. С другой – не включить ее в этот союз нельзя, поскольку Турция – основа южного фланга НАТО и вторая по величине армия альянса после американской», – отметил собеседник. «В схожей ситуации оказывается и Саудовская Аравия», – добавил Кортунов.
Кроме того, по мнению эксперта, многие восточноевропейские страны выступают против России, но далеко не все готовы бороться с Китаем. «Так что здесь очень много нюансов», – рассуждает политолог.
Эксперт отметил и ключевые различия нового документа с Атлантической хартией 1941 года. «Тогда было ясно, кто друг и кто враг. Также были определены базовые принципы, по которым можно отделить первых от вторых. В новой хартии этой ясности нет, поэтому, вероятнее всего, серьезного значения это соглашение иметь не будет. Оно больше похоже на демонстрацию намерений, чем на какие-то практические шаги», – пояснил Кортунов.
Политолог предполагает, что для Байдена важность документа определяется желанием показать России ценность либеральной демократии. «Для него это не пустой звук. Что касается Джонсона, то он пытается найти новую внешнеполитическую роль для Великобритании. После выхода из Евросоюза она уже не может играть роль посредника между Европой и США. При этом Лондон не хочет превратиться во второй Пуэрто-Рико, то есть в подмандатную США территорию без права голоса на Капитолийском холме», – утверждает Кортунов.
По мнению эксперта, России лучше всего проигнорировать это соглашение, по крайней мере, пока на его основе не последуют какие-то конкретные внешнеполитические шаги. «В таком случае по линии российского МИД наверняка будут предприняты ответные меры», – прогнозирует политолог.
Кроме того, проведение исторических параллелей с Атлантической хартией 1941 года выглядит искусственным, считает собеседник. Он напомнил, что Советский Союз в числе первых присоединился к хартии, и это стало основой антигитлеровской коалиции. «У Рузвельта и Черчилля хватило мудрости и здравого смысла не увязывать этот документ с вопросом о ценностях. Если бы они тогда заняли позицию противопоставления демократических стран авторитарным, то антигитлеровская коалиция не сложилась бы, и мировая история пошла бы по другому пути. Не факт, что нам удалось бы остановить фашизм», – отметил собеседник.
«А нынешняя хартия свидетельствует об отказе западных лидеров признать реалии современного мира и желании навязать всем устаревшую модель мироустройства. Поэтому сравнения с 1941 годом выглядят, повторюсь, искусственными», – заключил Кортунов.
Напомним, в результате переговоров главы британского правительства Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена в четверг стороны должны принять новую Атлантическую хартию по «защите демократии», об этом сообщила канцелярия премьера Великобритании.
Отмечается, что готовящийся документ по своему духу будет похож на Атлантическую хартию 1941 года, подписанную премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) и 32-м президентом США Франклином Рузвельтом (1882-1945), в которой были заложены основы будущего послевоенного мира, пишет ТАСС.
Новая Атлантическая хартия будет состоять из восьми ключевых тем, по которым Джонсон и Байден планируют «работать сообща на благо человечества». «Многие из них опираются на наши многолетние ценности, включая защиту демократии, коллективную безопасность, строительство справедливой и устойчивой глобальной торговой системы. Однако хартия также будет посвящена актуальным вызовам, в частности мерам по борьбе с кибератаками, изменением климата, защите биоразнообразия и, разумеется, противостоянию пандемии коронавируса и восстановлению экономики», – указывается в заявлении.
«Если перед Черчиллем и Рузвельтом был поставлен вопрос, как помочь миру восстановиться после разрушительной войны, то сегодня мы имеем дело с абсолютно другим, но не менее пугающим вызовом – как восстановить экономику после пандемии коронавируса. В связи с этим сотрудничество между Великобританией и США – самыми близкими партнерами и величайшими союзниками – будет ключевым для будущей мировой стабильности и процветания», – сказал Джонсон.
В заявлении подчеркивается, что в результате встречи Джонсона и Байдена стороны планируют «усилить борьбу с пандемией коронавируса» и начать теснее взаимодействовать друг с другом для предотвращения будущих вспышек. «Ожидается, что два лидера согласятся активизировать совместную работу по геномному секвенированию и определению штаммов», – указывается в нем.
Кроме того, Джонсон и Байден в ходе встречи обсудят углубление американо-британских связей в сфере безопасности и обороны. «Отношения между нашими странами в области безопасности уже можно назвать самыми близкими, глубокими и значимыми в мире. В будущем мы будем сильнее сотрудничать в космосе и киберпространстве, включая борьбу с онлайн-преступностью и незаконными финансовыми потоками», – сказано в тексте.
В распространенном канцелярией Джонсона заявлении отмечается, что Великобритания и США намерены работать над возобновлением авиасообщения между странами в кратчайшие сроки. Также стороны хотят обсудить пути укрепления экономических отношений, в том числе ситуацию с торговыми пошлинами в связи с неурегулированным спором по делу о субсидировании авиаконцернов Airbus и Boeing, который рассматривается Всемирной торговой организацией.
Атлантическая хартия, подписанная Черчиллем и Рузвельтом 14 августа 1941 года на военно-морской базе Арджентия на Ньюфаундленде, считается одним из основных документов антигитлеровской коалиции. Принципы, изложенные в этой декларации, легли в основу создания ООН и всего политико-экономического миропорядка после Второй мировой войны. 24 сентября 1941 года согласие с принципами хартии выразили представители СССР, а также ряда правительств, находившихся в изгнании.
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Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.
Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами».
«Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным.
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Псаки напомнили о скандальном интервью Байдена перед встречей с Путиным
Президент США Джо Байден будет откровенен на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Ее спросили, не будет ли саммит в Женеве «неловким» из-за скандального интервью Байдена. Псаки ответила, что тот «давно знает» Путина и «никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств» по поводу «поведения» Москвы, если оно «не отвечало демократическим ценностям».
По ее словам, Байден «будет откровенен в этом и на предстоящей встрече». Она подчеркнула, что «дело не в дружбе» и не в «доверии», а в «интересах» США. В интересах США, как заявила Псаки, двигаться «к более стабильным и предсказуемым отношениям», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден в интервью телеканалу ABC News позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. МИД России сообщал, что на предстоящей встрече Путина и Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают».
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Госдеп заявил о скором возвращении посла США в Москву
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Администрация США рассчитывает, что американский посол Джон Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Сейчас посол «активно участвует в подготовке к предстоящей встречи» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, «контактирует с представителями Белого дома и госдепартамента». При этом Прайс заявил, что Салливана не «изгоняли» и не «заставляли уехать» из России, он вернулся в США для «консультаций с членами новой администрации», передает РИА «Новости».
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы
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Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства.
Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр.
Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он.
«Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров.
Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС.
Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр.
Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.
Заявления Блинкена по «Северному потоку – 2» не изменили позицию Москвы
Замглавы МИД России Сергей Рябков оценил обещания США о возмещении Киеву европейцами возможных транзитных потерь из-за «Северного потока – 2».
Рябков заявил, что «ничему не удивляется, но просто поражается тому, насколько американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене». Он указал, что Вашингтон «слышит только себя» и готов «слушать только тех, кто поддакивает, либо каким-то образом играет в оркестре» США, передает РИА «Новости».
Замглавы МИДа заявил, что «так не бывает» и США должны помнить, что «они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов». По его словам, США «глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то» позицию России. Москва лишь укрепилась в решении строить «Северный поток – 2».
По мнению дипломата, будущие поколения, в том числе и в США, осознают правоту тех, кто «обеспечивал на десятилетия вперед энергобезопасность Европы». «Северный поток – 2» станет «элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии», сказал он.
Напомним, по словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
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