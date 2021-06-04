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Путин назвал главную цель встречи с Байденом
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Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом необходимо попытаться найти пути урегулирования отношений двух стран.
Глава государства уточнил, что обсудит с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече с лидером Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии.
При этом Песков заявил, что не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи Путина с Байденом. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2»
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Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин.
Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом.
«Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер.
Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2».
30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года.
Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года.
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Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.
«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
Кроме того, он выразил мнение, что властям США и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак. «Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства – не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности», – заявил Блинкен в интервью испанской службе CNN.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
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Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным
Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году».
В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре.
Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Власти США задумались о «кибернаступлении» на хакеров в России
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров, сообщили правительственные источники телекомпании NBC.
Телекомпания отмечает, что власти США намерены впредь рассматривать кибератаки с применением вирусов-вымогателей как угрозу национальной безопасности. На фоне этого, по свидетельству источников NBC, Байден может поручить Киберкомандованию ВС США «подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России». Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, передает ТАСС.
Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпания считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
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Эксперт оценил угрозу США начать «наступательные кибероперации» против «российских хакеров»
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«Если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о планах президента США поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
«В доктринальных документах США сказано, что в ответ на хакерские атаки они могут применять не только кибероружие, но и военные средства. Однако я слабо верю в то, что американцы в ответ на атаку рискнут нанести удар по территории России с применением обычных вооружений. Вместо этого они могут осуществить атаки на сети общего пользования и на локальные сети российских организаций», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Кроме того, по его словам, американские власти могут объявить некоторых лиц в международный розыск и задержать их на территории других государств. «Известно, что нескольким российским гражданам Минюстом США были предъявлены обвинения в участии в кибератаках», – добавил эксперт.
«При этом точно установить, откуда была осуществлена атака, чрезвычайно сложно. Поэтому такие обвинения основаны на неких предположениях из разряда highly likely. Однако если говорить об атаках на киберструктуру иностранных государств, то они представляют собой так называемые DDоS-атаки – здесь подразумевается перегрузка сети и отказ в обслуживании сервера. Многие российские государственные информационные ресурсы таким атакам уже подвергались», – отметил Мураховский.
По мнению эксперта, проблема заключается в том, что Россия предлагает не рассматривать киберпространство, включая социальные сети, как поле боя. А американцы с таким взглядом не согласны. «Они считают, что надо разграничить оборонительные и наступательные возможности в киберсистемах и тщательно отслеживать вредоносные возможности других государств. Но я считаю, что в киберсети практически невозможно разграничить такие средства и точно определить, является ли очередной сбой в работе сети хакерской атакой», – рассказал Мураховский.
Эксперт предполагает, что если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично. «У нас для этого есть все необходимые технические средства», – пояснил он.
Кроме того, как отметил Мураховский, у России под управлением Генерального штаба ВС РФ есть специально обученные специалисты кибервойск. «Специалистов такого профиля готовят военные институты и гражданские вузы. Россия в этом плане находится на одной из передовых позиций в мире. У нас есть и компетентный персонал, и высокотехнологичные средства, с помощью которых решаются задачи киберпространства», – заключил собеседник.
В пятницу правительственные источники телекомпании NBC сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпания считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.
В ФБР это нападение «приписали» группе REvil и Sodinokibi. Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Джо Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Между тем Блинкен выражал мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.
«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
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Эксперт оценил требование Госдепа к России прекратить кибератаки на США
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«Москве не стоит реагировать на подобные заявления до тех пор, пока США не будут готовы всерьез обсуждать правила поведения в киберпространстве», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя заявление главы Госдепа Энтони Блинкена о том, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории США.
«Слова господина Блинкена – это частное заявление. Его сложно как-то оценить, поскольку сфера кибербезопасности сейчас никак не регулируется. При этом Москва в целом и президент России в частности неоднократно предлагали США рассмотреть этот вопрос комплексно, выдвигая ряд инициатив, в том числе и на уровне ООН», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, мировому сообществу необходимо международное соглашение, устанавливающее новые правила поведения в киберпространстве, потому что оно пронизывает абсолютно все области жизни, а последствия хакерских атак на гражданскую и военную инфраструктуру могут быть очень серьезными. «Но американцы оставляли наши предложения без ответа», – добавил эксперт.
«Кроме того, важно, что все это происходит в преддверии саммита Путина и Байдена», – заметил политолог. «Подобными высказываниями Блинкен показывает свое несогласие с позицией Белого дома настолько, насколько это возможно. Глава Госдепа относится к наиболее «ястребиному крылу» администрации Байдена, в связи с чем его и отстранили от подготовки саммита. Также Белый дом не стал обвинять Россию в последних хакерских атаках. Хотя раньше наверняка приписал бы эти действия Москве. Вероятно, там опасаются такого рода заявлениями испортить встречу лидеров», – считает Дробницкий.
«Москве не стоит реагировать на подобные заявления до тех пор, пока США не будут готовы всерьез обсуждать правила поведения в киберпространстве и рассматривать этот вопрос как международную проблему. Потому что в условиях отсутствия регулирования каждая страна вынуждена разбираться с киберугрозами в одиночку», – заключил собеседник.
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США. «Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.
В ФБР это нападение «приписали» группе REvil и Sodinokibi. Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Джо Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Между тем правительственные источники телекомпании NBC сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что могут собой представлять «наступательные кибероперации» США против «российских хакеров». Военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично».
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Рогозин призвал НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на ПМЭФ о намерении обратиться к главе НАСА Биллу Нельсону с просьбой ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.
«Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», – приводит слова Рогозина РИА «Новости».
«Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять», – заметил Рогозин.
В мае Роскосмос предложил вернуться к обсуждению международного сотрудничества в космосе после отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. В апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона.
Напомним, в 2020 году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил экс-главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо о санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.
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Байден расширил санкции против китайских компаний
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил список связанных с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам, говорится в распространенных Белым домом документах.
Исполнительный указ Байдена дополнил распоряжение Дональда Трампа о запрете американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), передает ТАСС.
Байден увеличил число находящихся в черном перечне компаний с 48 до 59. Так, был добавлен ряд китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР. Перечень, как отметили в Белом доме, будет обновляться «по мере необходимости». В документах утверждается, что внесенные в список компании причастны к нарушению прав человека.
Целью указа является обеспечение того, чтобы американские инвестиции не предоставлялись китайским компаниям, которые «подрывают безопасность или ценности Соединенных Штатов и их союзников», заявляют в Белом доме.
Запрет вступает в силу через два месяца – с 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний.
Ранее Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм.
В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.
Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.
В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».
Цена акций Газпрома обновила максимум на словах Путина о «Северном потоке – 2»
Акции Газпрома перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента Владимира Путина о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2».
Акции Газпрома к 14.51 мск дорожают на 0,54% – до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92% – до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, передает РИА «Новости».
Путин на ПМЭФ сообщил, что «линейная» работа в рамках «Северного потока – 2», включая морскую часть, закончена, и Газпром готов к заполнению газом труб.
До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%. В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля.
Байден запретил американцам покупать акции 59 компаний КНР
Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий американцам покупать акции 59 компаний КНР, связанных с военными, сообщили в Белом доме.
«Исполнительный указ запрещает гражданам США приобретать или продавать любые публично торгуемые ценные бумаги», – цитирует сообщение Белого дома РИА «Новости». Уточняется, что указ касается компаний, связанных, по оценкам Вашингтона, с оборонным сектором КНР. В список включены 59 компаний, среди которых предприятия авиационного и космического секторов Китая.
Действие запрета начнется 2 августа.
В декабре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий ограничить размещение акций китайских корпораций на биржах США. В конечном счете новый закон может привести к формальному запрету размещения китайскими компаниями акций на американских площадках. Пекин обвинил США в подавлении китайских компаний на фондовом рынке.
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России
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Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%.
«Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», – сказал Путин.
Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки: ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов – 3 млн рублей.
Президент отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.
Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.
Путин также заявил, что максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн.
«Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – отметил глава государства.
Напомним, программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года.
До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону.
Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире
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С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
При этом американский газ, по словам Путина, добывается варварским способом, а цена на него выше. «Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – передает слова главы государства РИА «Новости».
«Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – заявил он.
«Северный поток – 2» исключает политические риски, экономически целесообразнее, отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора.
«В течение, там, полутора–двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», – добавил Путин.
Также Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет их объемы превысят 50 млрд кубометров.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается.
Путин: Россия могла бы прокачивать через Украину в пять раз больше газа
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Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас, заявил Президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ.
По его словам, в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать до 40 миллиардов кубических метров. «В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 миллиардов кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – добавил президент России, передает РИА «Новости».
Также Президент отметил, что Украина сейчас получает от России за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать три, четыре, пять млрд. «Сами своими руками все сломали», – уточнил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС.
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он.
При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся.
«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он.
Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях.
Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей.
Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества.