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В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Помимо Белоруссии много субстантивных вопросов... конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны... Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, саммит России и США будет длиться столько, сколько посчитают необходимым Путин и Байден. Песков отметил, что президент России по итогам встречи с лидером США встретится с пулом журналистов.
На вопрос, пройдет ли общение пула с главой государства в обычном, «допандемийном режиме», который не предполагал карантинных мероприятий, представитель Кремля ответил утвердительно. «С соблюдением каких-то норм дистанции, но да, мы надеемся, по крайней мере», – сказал он.
Кроме того, Песков отметил, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников, фиксированной повестки встречи нет. Что касается совместного заявления по итогам этого саммита, то, как отметил Песков, «пока это не решено».
Ранее Песков заявил, что не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи Путина с Байденом. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Минобороны предупредило о начале новой холодной войны
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Новая холодная война методично распространяется в мире, происходит разделение государств на «своих и чужих», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время, передает RT.
«Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – рассказал Фомин.
Он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны.
Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО.
Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны. Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах.
Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны.
В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах
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В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля.
Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он.
Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению.
В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.
Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США
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Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.
«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
Кроме того, он выразил мнение, что властям США и частному сектору необходимо укрепить защиту от кибератак. «Но нам также нужно, чтобы страны по всему миру дали обязательства и затем выполнили эти обязательства – не укрывать преступные сообщества, которые занимаются подобными атаками, а, напротив, разыскивать их, останавливать и привлекать к ответственности», – заявил Блинкен в интервью испанской службе CNN.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
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Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным
Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году».
В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре.
Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Власти США задумались о «кибернаступлении» на хакеров в России
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров, сообщили правительственные источники телекомпании NBC.
Телекомпания отмечает, что власти США намерены впредь рассматривать кибератаки с применением вирусов-вымогателей как угрозу национальной безопасности. На фоне этого, по свидетельству источников NBC, Байден может поручить Киберкомандованию ВС США «подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России». Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня, передает ТАСС.
Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпания считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».
Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.
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Эксперт оценил угрозу США начать «наступательные кибероперации» против «российских хакеров»
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«Если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о планах президента США поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
«В доктринальных документах США сказано, что в ответ на хакерские атаки они могут применять не только кибероружие, но и военные средства. Однако я слабо верю в то, что американцы в ответ на атаку рискнут нанести удар по территории России с применением обычных вооружений. Вместо этого они могут осуществить атаки на сети общего пользования и на локальные сети российских организаций», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.
Кроме того, по его словам, американские власти могут объявить некоторых лиц в международный розыск и задержать их на территории других государств. «Известно, что нескольким российским гражданам Минюстом США были предъявлены обвинения в участии в кибератаках», – добавил эксперт.
«При этом точно установить, откуда была осуществлена атака, чрезвычайно сложно. Поэтому такие обвинения основаны на неких предположениях из разряда highly likely. Однако если говорить об атаках на киберструктуру иностранных государств, то они представляют собой так называемые DDоS-атаки – здесь подразумевается перегрузка сети и отказ в обслуживании сервера. Многие российские государственные информационные ресурсы таким атакам уже подвергались», – отметил Мураховский.
По мнению эксперта, проблема заключается в том, что Россия предлагает не рассматривать киберпространство, включая социальные сети, как поле боя. А американцы с таким взглядом не согласны. «Они считают, что надо разграничить оборонительные и наступательные возможности в киберсистемах и тщательно отслеживать вредоносные возможности других государств. Но я считаю, что в киберсети практически невозможно разграничить такие средства и точно определить, является ли очередной сбой в работе сети хакерской атакой», – рассказал Мураховский.
Эксперт предполагает, что если США все же осуществят «наступательную операцию», то Россия сможет как предотвратить ее, так и ответить симметрично. «У нас для этого есть все необходимые технические средства», – пояснил он.
Кроме того, как отметил Мураховский, у России под управлением Генерального штаба ВС РФ есть специально обученные специалисты кибервойск. «Специалистов такого профиля готовят военные институты и гражданские вузы. Россия в этом плане находится на одной из передовых позиций в мире. У нас есть и компетентный персонал, и высокотехнологичные средства, с помощью которых решаются задачи киберпространства», – заключил собеседник.
В пятницу правительственные источники телекомпании NBC сообщили, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может поручить американским военным подготовить «наступательные кибероперации» против базирующихся на территории России хакеров.
Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. Телекомпания считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию – оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, «грозят ответными мерами».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.
Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России.
В ФБР это нападение «приписали» группе REvil и Sodinokibi. Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, собираются ли США принимать меры «против России» из-за атаки на JBS, Джо Байден ответил, что Вашингтон «внимательно рассматривает этот вопрос», передает ТАСС. Когда его прямо спросили, считает ли он, что Москва таким образом «испытывает его на прочность», президент США ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».
Между тем Блинкен выражал мнение, что на России якобы лежит обязанность обеспечить прекращение кибератак по территории Соединенных Штатов.
«Думаю, что обязательством любой страны является сделать все возможное, чтобы найти группировки и привлечь их к ответственности, в том числе в случае с кибератакой на Colonial Pipeline. Группировка, которая была ответственна за эту атаку, и ее главари находились в России и находятся в России. Так что я считаю, что на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось», – приводит слова Блинкена РИА «Новости».
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Рогозин призвал НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил на ПМЭФ о намерении обратиться к главе НАСА Биллу Нельсону с просьбой ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.
«Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились», – приводит слова Рогозина РИА «Новости».
«Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять», – заметил Рогозин.
В мае Роскосмос предложил вернуться к обсуждению международного сотрудничества в космосе после отмены санкций против российских предприятий ракетно-космической отрасли. В апреле Рогозин рассказал, что Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона.
Напомним, в 2020 году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил экс-главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо о санкциях США в отношении предприятий госкорпорации.
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Путин: Экономика выходит из вызванного пандемией кризиса
Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом», – передает его слова ТАСС.
Глава государства отметил, что в пятницу на пленарной сессии форума также будет говорить об этом. Путин добавил, что предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».
«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», – сказал президент.
Он отметил, что реализация проектов «обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объема выпуска востребованных товаров и услуг», а также позволит «создавать современные рабочие места, серьезно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру».
По словам Путина, государство готово оказывать крупным проектам необходимую поддержку, в том числе за счет создания комфортной регулярной среды.
Россия, уверен президент, выйдет на новые рубежи, а правительство будет делать все, чтобы поддержать бизнес.
В Кремле рассказали об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что мероприятия с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будут проходить в смешанном формате.
«Формат проведения форума будет комбинированный», – цитирует его ТАСС. Песков отметил, что в пятницу «президент будет очно присутствовать на пленарной сессии» ПМЭФ. «Далее в гибридном формате будут различные мероприятия», – добавил представитель Кремля.
В четверг Путин по видеосвязи примет участие в церемонии подписания ряда крупных соглашений на полях форума.
Также Песков рассказал, что «Русская платина», ВЭБ и ВТБ подпишут в четверг на ПМЭФ документ по разработке Черногорского месторождения цветных и драгметаллов, об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня будет первое мероприятие с участием президента. Первое, наверное, самое большое – это будет документ, который подписывают компания «Русская платина», ВЭБ.РФ и ВТБ. Это документ о разработке Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Общие инвестиции должны составить до 570 миллиардов рублей... Чрезвычайно важный проект как для страны в целом, так и для региона – и с точки зрения налоговых поступлений, и с точки зрения создания рабочих мест, экспортного потенциала и так далее», – рассказал Песков.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.
Ранее сообщалось, что в пленарном заседании на ПМЭФ очно примет участие президент России Владимир Путин. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. После выступления на пленарном заседании глава государства примет участие в модерируемой дискуссии. На полях мероприятия Путин также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами.
Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС.
«Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он.
При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости».
Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся.
«И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он.
Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях.
Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей.
Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества.
Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной России на Евро
Президент России Владимир Путин будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно. И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).
Глава OMV захотел видеть Россию энергетическим партнером Европы еще 50 лет
Россия может быть надежным энергетическим партнером Европы еще в течение 50 лет, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле.
Зеле заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что он хотел бы «обсудить энергетическое партнерство между Россией и Европой» на встрече президента Владимира Путина с иностранным бизнесом, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия и Европа являются энергетическими партнерами на протяжении уже 50 лет, и с учетом изменения рынка необходимо обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, чтобы продолжить партнерство в этой сфере.
«Я бы хотел обсудить с ним (с Путиным) будущее энергетического партнерства, потому что рынок меняется, и я думаю, что наши партнеры в России также должны меняться, чтобы быть надежным партнером еще на следующие 50 лет», – сказал Зеле.
Ранее стало известно, что Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с иностранным бизнесом.
В Кремле заявили о возвращении Путина к работе в офлайн-режиме
Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, так как пандемия коронавируса еще не ушла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим, что президент «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», передает РИА «Новости».
«Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим – насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», – сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. Позже он рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
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Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским
Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит», – подчеркнул он.
По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет.
Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – заявил представитель Кремля.
Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков.
Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа.