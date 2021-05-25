Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня 25 мая 2021, 17:06

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России Владимир Путин и США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, заявили в пресс-службе Кремля. «В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Во время встречи лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, детали встречи еще предстоит согласовать. «Детали ещё предстоит согласовать», – ответил он на вопрос на сколько по длительности запланированы переговоры, будут ли присутствовать на встрече журналисты и будет ли по итогам пресс-конференция. Об этом сообщают РИА «Новости». В свою очередь Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена. «Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно.

В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов» 23 мая 2021, 14:49

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Елена Мирошниченко

Россия готова дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть дружбой, а не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков а эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», – ответил он на вопрос о том, какие страны имел в виду президент Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что «мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить». Пресс-секретарь также отметил, что стратегические силы России – самые современные в мире. «Наши самые современные в мире стратегические силы – они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом», – сказал он. В четверг Путин заявил, что «все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил». Также он отметил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я – Путин» 25 мая 2021, 13:19 Текст: Алина Назарова

Слова главы Коми Владимира Уйбы «у вас я – Путин» были вырваны из контекста: он говорил, что у руководителя региона есть свои полномочия и ответственность, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Там полно, насколько я понимаю, у губернатора недоброжелателей, и они все время выдирают что-то из контекста и потом начинают вирусно этим засорять интернет. Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона. Любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, не считают ли в Кремле слова Уйбы предосудительными. Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин». Позже в администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным. США отказались назвать дату встречи Путина с Байденом 24 мая 2021, 21:42 Текст: Елена Мирошниченко

Встреча советников по нацбезопаноссти США и России Джейка Салливана и Николая Патрушева является важным этапом в подготовке встречи президентов двух стран, но ее возможные дату и место США не готовы назвать, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Наш советник по национальной безопасности провел разговор с его (российским) коллегой и этот разговор был важным шагом в подготовке запланированного американо-российского саммита, место и дату которого мы пока сейчас не готовы объявить и продолжаем работать над этим», – цитирует ее РИА «Новости». При этом она добавила, что стороны продолжают контактировать по вопросу проведения саммита. Напомним, в Женеве состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Они обсудили «широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес». Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. СМИ узнали дату встречи Путина и Байдена 25 мая 2021, 15:27 Текст: Елена Мирошниченко

Президент США Джо Байден планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15-16 июня в Швейцарии, передает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников. «Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города для долго обсуждавшейся встречи двух лидеров, которые, как ожидается, встретятся 15–16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена», – цитирует сообщение телеканала ТАСС. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Кремль анонсировал скорое решение по встрече Путина и Байдена 25 мая 2021, 13:23

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Кремль в ближайшее время сообщит о решении по встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут на повестке дня, если встреча лидеров двух стран состоится, передает РИА «Новости». Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Путин и Байден могут провести свой первый саммит в июне в Женеве. 24 мая глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются 25 мая 2021, 15:51

Фото: Тoparmy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС. Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. Эксперт раскритиковал главу Коми за сравнение себя с Путиным 25 мая 2021, 09:58

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков раскритиковал главу Республики Коми Владимира Уйбу, который ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, решивших обратиться с жалобой к президенту Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словами «Для вас я – Путин». «Плохой пример. Не надо ставить барьеры между гражданами и Путиным. Ни губернатор, ни чиновник не должен так говорить», – написал Чеснаков в Telegram. На днях в Сети появилась видеозапись, на которой Уйба обратился к жителям села Мутный Материк с просьбой сформировать «перечень вопросов» по селу, при этом добавив, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью». На предложение губернатора собравшиеся заявили, что делают это каждый год, некоторые из них выразили мнение, что в этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину», пишет РБК. «Да какой Путин? У вас я – Путин. Какой Путин вам?» – сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?». На что глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!» Видеозапись встречи главы региона с местными жителями опубликовал YouTube-канал «Новая Республика». Напомним, 12 мая власти Усинска (Коми) объявили на территории муниципалитета режим ЧС из-за обнаружения радужной пленки на поверхности реки Колвы в 130 километрах от города. Нефтепродукты попали в реку из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения в Ненецком автономном округе. В результате аварии на территории Ненецкого автономного округа и Республики Коми на почву и в реку Колву попало 90 тонн нефтесодержащей жидкости. По факту разлива нефтепродуктов возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Путин: Ситуация у границ России требует высокой боеготовности 25 мая 2021, 15:37 Текст: Евгения Шестак

Риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии, заявил президент России Владимир Путин. «Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооруженных сил России постоянной и высокой боеготовности», – цитирует ТАСС президента. Глава государства отметил, что в ВС России и на флот с высокой динамикой поступают новейшие образцы вооружения и техники. В частности, по его словам, серьезно укреплен потенциал ядерной триады. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Черном море. Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе. Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена 24 мая 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости». Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается. В Кремле рассказали об обсуждении встречи Путина с Байденом 23 мая 2021, 14:30 Текст: Ксения Панькова

Когда президент России Владимир Путин примет решение по встрече с американским коллегой Джо Байденом, общественность сразу проинформируют, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков отметив, что встреча обсуждается. «Встреча обсуждается. Министр [иностранных дел Сергей] Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином [госсекретарем Энтони] Блинкеном, и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность», – сказал Песков на телеканале «Россия», передает РИА «Новости». По его словам, выбор города, где могла бы пройти встреча Путина и Байдена – это скорее техническое решение, главное – факт самой встречи, поскольку она достаточно важна для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они сейчас находятся. «Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях», – добавил представитель Кремля. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров также подтвердил, что встреча президентов России и США на данный момент обсуждается. «Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», – добавил он. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро». Анонсирована встреча Путина с Лукашенко в Сочи 23 мая 2021, 15:36 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и проведет совещание по экономическим вопросам, сообщил телеканал «Россия 1». Как сообщается в сюжете телеканала, всю неделю в Сочи президент будет проводить новую серию совещаний с руководством Вооруженных сил. В том числе и такая работа дала очевидные результаты за последние годы. Также на следующей неделе президент проведет совещание по экономическим вопросам, передают «Вести». Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин 24 мая в Сочи обсудит с главой Киргизии Садыром Жапаровым интеграцию на евразийском пространстве и укрепление стабильности на границе с Таджикистаном. Глава Киргизии поблагодарил Путина за внимание к ситуации на границе с Таджикистаном 24 мая 2021, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность главе российского государства Владимиру Путину за внимание к ситуации на киргизско-таджикской границе. «Уважаемый Владимир Владимирович, хочу выразить личную благодарность за ваше внимание, сопереживание относительно ситуации на кыргызско-таджикской границе», – передает его слова ТАСС. Путин в свою очередь заверил коллегу, что России продолжит оказывать помощь Киргизии в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает РИА «Новости». «Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - «Спутника V», – сказал Путин на встрече с Жапаровым. Напомним, 10 мая партия из 20 тыс. доз вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V» была доставлена в Киргизию. В апреле Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V». Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек. Кремль анонсировал серию военных совещаний Путина 24 мая 2021, 12:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин со вторника начнет в Сочи серию военных совещаний, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неделя вся пройдет на юге, в Сочи. Завтра стартует очередная серия совещаний с руководством Министерства обороны и военно-промышленного комплекса по вопросам военного строительства и развития вооруженных сил и вооружений», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Подобные консультации с руководством Минобороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса – регулярная практика, как правило, проводятся дважды в год, весной и осенью. В прошлом году они прошли только осенью – в ноябре в Сочи. Путин пообещал приоритетное внимание государства самореализации женщин 24 мая 2021, 14:41 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей II женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19», отметив, что государство и впредь будет оказывать приоритетное внимание самореализации женщин. «Отрадно, что ваш форум обретает традиции, и сегодня для серьезного и обстоятельного разговора он вновь собирает на своей площадке представительниц органов власти, деловых и экспертных кругов, общественных, научных, спортивных организаций, средств массовой информации из многих стран. <…> Подчеркну, государство и впредь будет оказывать приоритетное внимание вопросам повышения личностной, профессиональной, творческой самореализации женщин, поддержке института семьи, материнства и детства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что женщины в России активно трудятся в самых разных сферах деятельности, эффективно решают профессиональные вопросы, вносят весомый вклад в реализацию востребованных социальных, гуманитарных проектов и инициатив. «И конечно, в нынешнее непростое время, когда весь мир столкнулся с эпидемией коронавируса, особые слова благодарности и признания – врачам, медицинским сестрам, всем, кто находится на переднем крае борьбы с этим опасным недугом», – добавил Путин. Второй женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19» проходит 24–25 мая. Помимо вопросов профилактики и реабилитации после COVID-19, на форуме затронут тему здоровья работающих женщин в целом. Также участники форума обсудят развитие промышленности, изменения в сферах здравоохранения, образования, культуры, последние тенденции в развитии индустрии спорта, строительстве, туризме, безопасности в соцсетях. В администрации главы Коми оправдались за сравнение Уйбы с Путиным 25 мая 2021, 11:55 Текст: Алина Назарова

Глава Республики Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями сказал им «у вас я – Путин», имел в виду свою ответственность за регион, сообщили в пресс-службе республиканской администрации. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, фраза прозвучала во время встречи главы республики с жителями села Мутный Материк 17 мая в ходе его рабочей поездки в Усинск, где прошло оперативное совещание по ликвидации загрязнения, вызванного разливом нефтесодержащей жидкости, передает РИА «Новости». «Эту реплику следует рассматривать в контексте, а не вне его. Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне. В республике высшее должностное лицо – глава Республики Коми. Об этом Владимир Викторович и сказал во время встречи с жителями села Мутный Материк – он избран жителями главой Республики Коми, он и должен прежде всего решать проблемы жителей республики – а не президент страны. Глава республики несет ответственность за то, что происходит на территории региона», – сообщили в пресс-службе. «Владимир Викторович эту ответственность с себя не снимает. Он готов ее нести и решать проблемы людей. Именно поэтому он встречается с жителями, много ездит по республике и разговаривает с людьми. Вот что он хотел сказать этой фразой», – добавили в администрации региона. На днях в Сети появилась видеозапись встречи Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения острых проблем. В ответ на реплику одного из собеседников по поводу того, что нужно обращаться к президенту России, глава Коми говорит: «Да какой Путин? У вас я – Путин».