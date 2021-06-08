В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США

Эксперт назвал условия введения санкций США против оператора «Северного потока – 2»

США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока-2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал заявление Госдепа о том, что США могут вернуться к санкциям против компании Nord Stream 2 AG – оператора газопровода.

«Еще в 2019 году США могли ввести санкции против компании NordSrteam AG 2. Тогда в Вашингтоне посчитали, что ухудшение американо-европейских отношений не соответствует национальным интересам. Ведь под вторичные американские санкции могла попасть Германия, как участница проекта, и европейские регуляторы – инстанции, отвечающие за разрешение на проект. Теперь Соединеенные Штаты предупреждают, что могут поменять подход», – отметил Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил – Вашингтон может пересмотреть отношение к NordStream 2 AG, и ввести против нее санкции. Глава Госдепа отметил – ранее введение таких мер против фирмы-оператора могло «отравить» Вашингтону отношения с Берлином и не дало бы Германии стимулов для дальнейших переговоров c США.

Но теперь администрация Джо Байдена считает завершение строительства трубопровода свершившимся фактом, отметил Блинкен. По его словам, на нынешнем этапе США ведут с Германией переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта Россией природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины. И сейчас США оставляют за собой право изменить позицию по санкциям против Nord Stream 2 AG.

«Для этого решения должны возникнуть существенные основания, то есть уже должно произойти ухудшение американо-европейских отношений», – заметил Юшков. В обмен на отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и от вторичных санкций против Германии, американцы могут потребовать от европейских партнеров пойти навстречу Вашингтону по «каким-то другим вопросам», полагает эксперт. «Логика такова – если вы этого не сделаете, мы вернем санкции», – заметил Юшков.

В частности, США могут ввести запрет на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа, предположил собеседник. «Посыл для Европы такой: торг продолжается, не думайте, что США теперь не будут использовать вопрос санкций против «СП-2» как рычаг давления на европейцев. Также в Вашингтоне намекают, что Россия в этом вопросе может ни на что не рассчитывать. Американцы дают понять, что отмена санкций – это не реверанс в сторону России, а элемент отношений исключительно между Соединенными Штатами и Европой», – полагает Юшков.

По мнению эксперта, если переговоры на высшем уровне между США и Россией потерпят неудачу, если начнется новый виток американо-российской напряженности, тогда Соединенные Штаты могут ввести эти санкции. «Они примут такое решение уже без учета своих отношений с европейцами, лишь бы ослабить Россию», – считает Юшков.

«В декабре 2019 года, было обозначено два пункта в санкциях против «Северного потока-2»: запрет на финансирование этого проекта и запрет на оказание услуг по строительству. Оба этих пункта продолжают действовать, – напомнил собеседник. – Однако финансирование успели выделить до введения санкций, и этот пункт санкций де-факто не сработал. А запрет на строительство привел к тому, что иностранные компании забрали свои суда-трубоукладчики, и Газпрому понадобился год, чтобы подготовить свои суда». В январе 2021 года российский трубоукладчик «Фортуна» также попал в «черные списки» США, а недавно туда включили и остальные суда, задействованные в проекте «СП-2», заметил Юшков.

В минувшую пятницу Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства газопровода.

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