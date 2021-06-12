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Байден собрался послать России в Женеве «жесткие сигналы»
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что глава американской администрации Джо Байден на предстоящем саммите в Женеве намерен послать России «довольно жесткие сигналы».
«Я думаю, что президент Байден даст довольно жесткие сигналы. Я в полной мере одобряю такой подход», – приводит мнение Джонсона ТАСС.
«Я сделал так же, когда в последний раз видел господина Путина. Я сказал, что не будет нормализации отношений между <…> Россией и Соединенным Королевством, пока Россия не изменит свое поведение», – заявил Джонсон в интервью телеканалу CNN.
«Думаю, что президент Байден заявит то же самое», – добавил британский премьер. Он отказался уточнить, какой исход встречи лидеров России и США будет считать успешным.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.
Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».
«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.
Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».
«У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня говорили прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».
Говоря о «Северном потоке – 2», Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она.
Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
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Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.
По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.
«Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».
Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.
Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин: Я привык к атакам с разных сторон
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Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.
Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.
«Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.
Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».
«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.
Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин оценил состояние отношений России и США
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Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
«Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.
Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В Киеве захотели не допустить договоренностей России и США по Украине
Киев не допустит договоренностей по поводу Украины без ее участия в любом формате, в том числе на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
«Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины… Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция», – приводит РИА «Новости» заявление Кулебы, сделанное им в эфире телеканала «Украина 24».
При этом фразу «никаких разговоров об Украине без Украины» он назвал закомплексованным бредом, так как все разговаривают со всеми.
Ранее СМИ сообщили, что администрация Байдена передумала проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед российско-американским саммитом.
Напомним, Зеленский заявлял, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
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В администрации Байдена раскрыли ожидания от саммита в Женеве
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Соединенные Штаты на предстоящем саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в телеканалу CNN.
«Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед», – приводит слова Псаки ТАСС.
Пресс-секретарь американской администрации подчеркнула, что предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов абсолютно точно отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят «прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми».
Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. «Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе», – отметила пресс-секретарь Белого дома.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID должен достичь 60%
Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.
В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион отметил, что РПЦ поддерживает необходимость более активной вакцинации в России, подчеркнув, что количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, как сейчас, а 118 млн. «118 млн, может, и не надо», – заметил, в свою очередь, Путин, передает ТАСС.
«Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно», – сказал глава государства.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в России 15–20 сентября.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701
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Путин в Кремле наградил Героев Труда и вручил Госпремии
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Президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда и Государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.
«В День России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации» и Государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2020 год», – говорится в сообщении.
Отмечается, что президент удостоил звания Героя Труда России капитана ледокола, наставника Дальневосточного морского пароходства Геннадия Антохина, замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктора Полякова, директора и худрука дагестанской Республиканской школы искусств Мурада Кажлаева, машиниста крана доменного цеха в Кузбассе Людмилу Суслякову и тракториста совхоза имени Кирова Александра Бондаренко.
Также глава государства вручил Государственные премии лауреатам 2020 года. Премии удостоены директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
Госпремия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена митрополиту Илариону, оперной певице Хибле Герзмаве, скульптору Александру Рукавишникову. За выдающиеся достижения в области благотворительности наградой отмечена президент фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова. Госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности присудили члену Общественной палаты России Елене Тополевой-Солдуновой.
Также Госпремию присудили еще двум коллективам ученых. Петербургских исследователей Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть в том числе использованы в производстве квантовых компьютеров.
Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзонов, член-корреспондент РАН Игорь Решетов и Садулла Абакаров. Как отметил в ходе церемонии глава государства, эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентов.
Путин назвал триумфом российской науки создание «Спутника V»
Наши исследователи добились триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V». Найденные решения открывают путь для появления вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, заявил Владимир Путин на церемонии вручения Госпремий России.
«Мощь российской науки, российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса. И наши исследователи добились успеха, можно сказать – триумфа, в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, это позволило России не только обеспечить доступность вакцины для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. «И это ответственность нашей страны, как ведущей научной державы, перед всем миром», – добавил Путин.
«Подчеркну: такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний», – отметил он.
Госпремия в области науки и технологий за 2020 год присуждена создателям «Спутника V». Премия досталась директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу.
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В администрации Байдена допустили новые меры против России
Соединенные Штаты сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью телеканалу CNN.
«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер, – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, не следует ли использовать в отношении России санкции вместо того, чтобы проводить встречи. – Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия. Хотя эти кибератаки исходили от преступников, которые, с нашей точки зрения, не являются частью российского государства, все равно проблема в том, что Россия не предпринимает действия в их отношении. Так что, очевидно, эта тема будет частью дискуссий, и ни от каких вариантов действий мы не отказываемся».
Ранее в Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США власти Соединенных Штатов объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.
Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако впоследствии американские власти вернули Colonial Pipeline часть заплаченного хакерам выкупа. При этом после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами. Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили по меньшей мере 90 млн долларов от 47 компаний. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.
Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки на США. Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline.
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Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста – Героя Труда
Власти будут и дальше поддерживать развитие села, а руководители отрасли должны подумать о зарплатах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Государственных премий и Героями Труда в Кремле в День России.
Звания Героя Труда удостоен тракторист общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александр Бондаренко. «Зарплата какая у вас?» – поинтересовался президент, извинившись за столь бытовой вопрос, передает РИА «Новости».
«Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше», – ответил Бондаренко.
Главе государства эту сумма показалась небольшой. «Это маловато, честно говоря», – заметил он.
Бондаренко пояснил, что можно получать и 70 тысяч в месяц, но речь идет о сезонных работах. «Нам хватает», – сказал он.
«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа… Будем дальше работать над этим», – заверил президент.
Ранее Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей Героя Труда России и Государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.
Швейцария пригласила в Женеву глав двух великих держав
Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве и твердо убеждена, что диалог между двумя великими державами необходим для решения двусторонних и глобальных проблем, заявил швейцарский президент Ги Пармелен.
«Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня. У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву», – сказал Ги Пармелен в интервью ТАСС.
По словам политика, «Швейцария рада вновь стать площадкой для встречи на столь высоком уровне и ощущать доверие обеих сторон».
Ги Пармелен подчеркнул, что Берн «поддерживает добрые отношения с обеими странами на протяжении многих лет и проводит открытую и транспарентную политику диалога». «Швейцария убеждена в том, что конструктивный диалог между двумя великими державами необходим и очень полезен для решения межгосударственных и глобальных проблем», – констатировал политик.
Отвечая на вопрос о том, все ли уже готово к российско-американскому саммиту, он сказал: «Подготовка ведется в тесном контакте с российской и американской делегациями. Мы будем готовы».
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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Песков рассказал об отдельной пресс-конференции Байдена после встречи с Путиным
Президент США Джо Байден после встречи с российским коллегой планирует провести отдельную пресс-конференцию, видимо, это обычная практика американского лидера, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что Владимир Путин тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провел и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном. Поэтому и нам тоже стало известно, что господин Байден планирует провести отдельную пресс-конференцию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Представитель Кремля подчеркнул, что Путин после завершения переговоров тоже выйдет отдельно на общение с прессой.
Ранее в Белом доме сообщили, что после встречи с Путиным в Женеве Байден проведет пресс-конференцию один.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.