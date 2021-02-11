Взгляд
11 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 13:08  |  vz.ru
Разделы

Берлин спасал «Северный поток – 2» «грязной сделкой» с Америкой

США и Германия ведут закулисный торг вокруг российского газопровода REUTERS/Maxim Shemetov
Во вторник СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2». Выяснилось, что Берлин действительно предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. В ответ на утечку советники президента США раскритиковали немцев и заявили, что их санкции против «Северного потока – 2» нацелены отнюдь не на продвижение американского газа в Европе. Подробности...
Перейти в раздел…

Давление США не поможет ударившему московских полицейских американцу

Студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки TATYANA MAKEYEVA/Reuters
Госдеп намерен оказывать давление на Россию, пока не добьется освобождения Тревора Рида – гражданина США, осужденного в Москве за драку с полицией. При этом об освобождении или улучшении условий содержания российских граждан, заключенных в американских тюрьмах, со стороны Вашингтона речи не идет. Возможен ли взаимный обмен заключенными и какими путями Россия может добиться справедливости, например, для Виктора Бута и Константина Ярошенко? Подробности...
Перейти в раздел…

Как перековать баронство в партнерство и попасть в Госсовет

Сатка становится все более ярким и красочным городом Юрий Васильев/ВГЗГЛЯД
Необычно оформленные пятиэтажки, общественное креативное пространство и районный ДК, в котором выступают звезды мирового уровня. Все это – Саткинский муниципальный район, Челябинская область. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал здесь, чтобы выяснить, почему глава района Александр Глазков впервые попал в число новых членов Госсовета. Он единственный глава района в Государственном совете России. Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы становятся особенно наглыми на Балканах

Целью США является то, чтобы Балканы стали частью НАТО полностью, без «белых пятен» Hazir Reka/Reuters
Администрация Джо Байдена будет добиваться от Белграда признания независимости Косова. Это нужно США для того, чтобы включить в НАТО Косово, а потом и саму Сербию. То, что кажется почти невероятным сейчас, может стать реальностью совсем скоро: на Балканах американцы действуют особенно нагло, что позволяет им добиваться своих целей в кратчайшие сроки. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Три учредителя «проекта Навальный»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Эмоциональный накал, которого достигли споры об Алексее Навальном и акциях в его поддержку, затрудняет возможность трезвого разговора о сути происходящего. На что нацелен «проект Навальный», кто его авторы и кого он привлекает на свою сторону? Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Как Россия в очередной раз спасла грузин от турок

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
11 февраля 1921 года Красная армия вошла в Грузию, где у власти были меньшевики. Те, перед лицом неминуемого поражения, решили призвать на помощь настоящего джинна из бутылки – турок. За что практически сразу же поплатились. Подробности...

Реальность стала дополнением к жизни в Сети

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Политический активизм одним лишь виртуальным миром ограничиваться не может. И вот люди, накачавшие друг друга сетевой злобой, выходят в реальный мир. А реальный мир – это такое место, где за слова и поступки приходится отвечать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Взятка за «Северный поток – 2»

Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Перейти в раздел…

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил &laquo;Оскар&raquo;?
  • Да

  • Нет

  • Решу после просмотра фильма
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не определились
Как вы оцениваете решение суда о замене условного срока Навального реальным?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Еще не определились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Объявивший себя убийцей летчика Пешкова турок Челик вышел на свободу
    Чижов поспорил с Боррелем о «достижении дна» в отношениях России и ЕС Лукашенко предложил обсудить изменение конституции Белоруссии Грузия на деньги Турции отремонтирует разбомбленный Россией военный аэродром Майор полиции в Хабаровске уволена за кривляние в TikTok
    Литва пригрозила лишить эфира российский телеканал «РТР-Планета» Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР Иран начал переговоры о постоянном членстве в ЕАЭС Житель Якутии предупредил москвичей о «ломающихся» от чая на морозе зубах
    В Совфеде ответили эстонскому депутату на слова о «советском мусоре» Выдумавшей беременность дагестанке пришлось хоронить кукол вместо детей Задержан обвиняемый в жестоком убийстве учительницы в Воронеже Умер Ларри Флинт

    поставки дизтоплива


    Белоруссия собралась отобрать у российской Транснефти транзитный трубопровод

    провокация у границ


    Киев предостерегли от «опасной игры» с полетами НАТО над Крымом

    дистанционное управление


    Стали известны подробности убийства иранского ученого-ядерщика «группой Моссада»

    Видео

    четвертое поколение


    США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

    День святого Валентина


    Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

    отношения с Украиной


    Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

    лубянская площадь


    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    опустошение ПХГ


    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    новая волна


    Игорь Караулов: Реальность стала дополнением к жизни в Сети

    право на вакцинацию


    Геворг Мирзаян: Должна ли Россия спасать Европу от коронавируса

    великий поэт


    Владимир Можегов: Пушкин – это русский код возрождения

    на ваш взгляд


    Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил «Оскар»?

    Давление США не поможет ударившему московских полицейских американцу

    Студент из США перед дракой с полицией в Москве выпил литр водки    11 февраля 2021, 13:06
    Фото: TATYANA MAKEYEVA/Reuters
    Текст: Ирина Яровая

    Госдеп намерен оказывать давление на Россию, пока не добьется освобождения Тревора Рида – гражданина США, осужденного в Москве за драку с полицией. При этом об освобождении или улучшении условий содержания российских граждан, заключенных в американских тюрьмах, со стороны Вашингтона речи не идет. Возможен ли взаимный обмен заключенными и какими путями Россия может добиться справедливости, например, для Виктора Бута и Константина Ярошенко?

    Накануне глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к Тревору Риду не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден». Также в Госдепе утверждают, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность».

    Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.

    10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности. 

    Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор. 

    В случае, если экспертизой будет установлено, что обвиняемый в совершении преступления находился «в состоянии патологического опьянения», суд может изменить ему наказание на принудительное лечение, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин.

    При этом адвокат отмечает: обывателю кажется, что освобождение от наказания и направление на лечение – это полная безнаказанность человека, что ошибочно. По мнению Жорина, лечение в психиатрической клинике может быть даже более суровым испытанием, нежели нахождение в местах лишения свободы.

    Что касается призывов Госдепа, то они однозначно не являются причиной для какого-то «особого отношения» к Риду, считают российские сенаторы. «Иностранные, в частности, американские граждане задерживаются в России за конкретные правонарушения. В таких случаях наше государство действует полностью в соответствии с нормами международного права, которое позволяет судить гражданина другой страны там, где он нарушил закон», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

    «При этом США содержат наших соотечественников в своих тюрьмах в нечеловеческих условиях, тем самым нарушая основные принципы Всеобщей декларации прав человека», – подчеркнул сенатор, указав на ситуацию с Виктором Бутом и Константином Ярошенко. В частности, в конце декабря у Бута действительно начались проблемы со здоровьем, которые сопровождались воспалением гайморовых пазух и высокой температурой, однако администрация тюрьмы ему ничем не помогала, выдавая лишь парацетамол. Что касается Ярошенко, то он не раз подвергался хирургическому вмешательству, страдает от ряда заболеваний, включая гиперлипидемию, серьезными физическими недомоганиями и ухудшением психического здоровья.

    «Поэтому положение Ярошенко и Бута в американских тюрьмах не идет ни в какое сравнение с положением Рида у нас.

    В США в отношении наших заключенных нарушаются не только все международные нормы, но даже нормы самого американского закона. В такой ситуации, например, не может идти речь об обмене одних заключенных на других. Это неправильный, нецивилизованный подход. Тогда американцы будут держать в заложниках наших граждан как обменный фонд, как это делали украинские националисты. Такой путь приведет нас прямо в ад», – уверен Климов.

    Схожей точки зрения придерживается бывший уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, сенатор Константин Долгов. «Американский гражданин осужден за конкретное правонарушение и содержится в нормальных для мест лишения свободы условиях. Тем самым Россия выполняет все свои международные обязательства по обращению с заключенными. США, напротив, серьезно нарушают многочисленные нормы международного права в отношении оказания медицинской помощи российским заключенным и занимаются психологическим давлением на них», – сказал собеседник.

    «В целом Вашингтон занимается защитой прав человека во всех странах, но только не в своей собственной. Россией ведется активная работа по облегчению положения своих граждан в США, однако пока никакой готовности к диалогу со стороны американских властей не наблюдается», – подчеркнул Долгов.

    Тем не менее сегодня существуют несколько направлений работы, которые помогут облегчить положение около 100 российских граждан в тюрьмах США. «Во-первых, для этого создан специальный правозащитный фонд, который имеет средства для оплаты услуг адвокатов и для других адресных действий, связанных с нашими гражданами, попавшими в сложную ситуацию, – напомнил сенатор Климов. – В прошлом году бюджет этого фонда вырос в три раза».

    «Кроме того, в обновленной Конституции России появилась обязанность защищать права и интересы не только российских граждан, но и соотечественников, которые не всегда имеют гражданство нашей страны. Наконец, необходимо наращивать наши усилия на межпарламентских, межпартийных площадках, на платформах, связанных с гражданским обществом и российской диаспорой за рубежом. В целом это очень кропотливая, серьезная, многовекторная работа, которой надо заниматься постоянно и профессионально», – заключил Климов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •