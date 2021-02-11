Давление США не поможет ударившему московских полицейских американцу

Госдеп намерен оказывать давление на Россию, пока не добьется освобождения Тревора Рида – гражданина США, осужденного в Москве за драку с полицией. При этом об освобождении или улучшении условий содержания российских граждан, заключенных в американских тюрьмах, со стороны Вашингтона речи не идет. Возможен ли взаимный обмен заключенными и какими путями Россия может добиться справедливости, например, для Виктора Бута и Константина Ярошенко?

Накануне глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США «продолжат оказывать давление на российские власти, пока к Тревору Риду не будет справедливого и гуманного отношения, не будут обеспечены регулярные контакты с консульскими сотрудниками и в целом, пока он не будет освобожден». Также в Госдепе утверждают, что здоровье Рида «вызывает большую озабоченность».

Летом суд в Москве приговорил американского студента к девяти годам колонии. По данным обвинения, Рид в 2019 году поругался на улице с двумя женщинами. Когда его везли в отдел полиции, американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию. Рид перед происшествием выпил литр водки. Перед оглашением он пообещал больше никогда не пить водку.

10 февраля Мосгорсуд назначил Риду психолого-психиатрическую экспертизу, «принимая во внимание то, что Рид об обстоятельствах инкриминируемого события ничего не помнит, незадолго до того употребил около одного литра водки, вел себя неадекватно». Суд отметил, если человек находился «в состоянии патологического опьянения», это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.

Девушка американца Алина пояснила, что эксперты должны установить, есть ли у обвиняемого хронические психические расстройства, был ли он в состоянии временного расстройства в момент преступления, болеет ли он алкоголизмом или наркоманией. Адвокаты гражданина США утверждают, что их подопечный находился «в состоянии патологического опьянения» и на этом основании требуют отменить ему ранее вынесенный приговор.

В случае, если экспертизой будет установлено, что обвиняемый в совершении преступления находился «в состоянии патологического опьянения», суд может изменить ему наказание на принудительное лечение, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин.

При этом адвокат отмечает: обывателю кажется, что освобождение от наказания и направление на лечение – это полная безнаказанность человека, что ошибочно. По мнению Жорина, лечение в психиатрической клинике может быть даже более суровым испытанием, нежели нахождение в местах лишения свободы.

На эту тему

Что касается призывов Госдепа, то они однозначно не являются причиной для какого-то «особого отношения» к Риду, считают российские сенаторы. «Иностранные, в частности, американские граждане задерживаются в России за конкретные правонарушения. В таких случаях наше государство действует полностью в соответствии с нормами международного права, которое позволяет судить гражданина другой страны там, где он нарушил закон», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«При этом США содержат наших соотечественников в своих тюрьмах в нечеловеческих условиях, тем самым нарушая основные принципы Всеобщей декларации прав человека», – подчеркнул сенатор, указав на ситуацию с Виктором Бутом и Константином Ярошенко. В частности, в конце декабря у Бута действительно начались проблемы со здоровьем, которые сопровождались воспалением гайморовых пазух и высокой температурой, однако администрация тюрьмы ему ничем не помогала, выдавая лишь парацетамол. Что касается Ярошенко, то он не раз подвергался хирургическому вмешательству, страдает от ряда заболеваний, включая гиперлипидемию, серьезными физическими недомоганиями и ухудшением психического здоровья.

«Поэтому положение Ярошенко и Бута в американских тюрьмах не идет ни в какое сравнение с положением Рида у нас.

В США в отношении наших заключенных нарушаются не только все международные нормы, но даже нормы самого американского закона. В такой ситуации, например, не может идти речь об обмене одних заключенных на других. Это неправильный, нецивилизованный подход. Тогда американцы будут держать в заложниках наших граждан как обменный фонд, как это делали украинские националисты. Такой путь приведет нас прямо в ад», – уверен Климов.

Схожей точки зрения придерживается бывший уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, сенатор Константин Долгов. «Американский гражданин осужден за конкретное правонарушение и содержится в нормальных для мест лишения свободы условиях. Тем самым Россия выполняет все свои международные обязательства по обращению с заключенными. США, напротив, серьезно нарушают многочисленные нормы международного права в отношении оказания медицинской помощи российским заключенным и занимаются психологическим давлением на них», – сказал собеседник.

«В целом Вашингтон занимается защитой прав человека во всех странах, но только не в своей собственной. Россией ведется активная работа по облегчению положения своих граждан в США, однако пока никакой готовности к диалогу со стороны американских властей не наблюдается», – подчеркнул Долгов.

Тем не менее сегодня существуют несколько направлений работы, которые помогут облегчить положение около 100 российских граждан в тюрьмах США. «Во-первых, для этого создан специальный правозащитный фонд, который имеет средства для оплаты услуг адвокатов и для других адресных действий, связанных с нашими гражданами, попавшими в сложную ситуацию, – напомнил сенатор Климов. – В прошлом году бюджет этого фонда вырос в три раза».

«Кроме того, в обновленной Конституции России появилась обязанность защищать права и интересы не только российских граждан, но и соотечественников, которые не всегда имеют гражданство нашей страны. Наконец, необходимо наращивать наши усилия на межпарламентских, межпартийных площадках, на платформах, связанных с гражданским обществом и российской диаспорой за рубежом. В целом это очень кропотливая, серьезная, многовекторная работа, которой надо заниматься постоянно и профессионально», – заключил Климов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД