В МИД оценили информацию об обмене осужденными между Россией и США

Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными, сообщили в российском МИДе.

В СМИ появилась информация об обмене в ближайшие месяцы осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута.

«Вопрос о возвращении на Родину приговоренных в США к заключению российских граждан неоднократно ставился в ходе контактов с американцами по линии МИД России», передает РИА «Новости» сообщение МИД.

По словам российских дипломатов, Вашингтону неоднократно предлагали прибегнуть к процедуре задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных. В марте этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров направлял устное послание в адрес госсекретаря США Майка Помпео с призывом освободить отбывающих наказание в США российских граждан по гуманитарным соображениям ввиду распространения COVID-19.

«Но все попытки хоть как-то разрешить данный вопрос американской стороной игнорировались. Что касается вопроса о возможности осуществления каких-либо обменов осужденными в России и США, то какие-либо официальные предложения Вашингтона на этот счет в МИД России не поступали», – заключили в российском МИДе.

Ранее адвокат Уилана допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что Россия и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре. В МИД снова отметили, что сообщения о таких переговорах не соответствуют действительности.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян.