Адвокат назвал сроки обмена осужденного за шпионаж Уилана

Обмен гражданина США Пола Уилана, который осужден в России за шпионаж, может пройти в сентябре, заявил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Обменять Уилана могут в сентябре. Пока же он остается в СИЗО «Лефортово», – передает его слова ТАСС.

Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что Россия и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Замглавы МИД Сергей Рябков также заявлял, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном.

В то же время уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтверждала, что вопрос возвращения в Россию Ярошенко и Бута находится в стадии обсуждения.