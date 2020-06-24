Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута находится в стадии обсуждения, переговоры пока не закончены, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены. Я держу связь с адвокатом Ярошенко, с родными, и они просили подробности не говорить, потому что пока вопрос до конца еще не решен. Очень надеемся, что эта гуманитарная миссия завершится», – заявила Москалькова, передает РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что осужденный в России за шпионаж в пользу США американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена.

Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Однако замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном. В самих Соединенных Штатах также оценили шансы обмена Уилана на россиян.