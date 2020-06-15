Гражданина США Пола Уилана приговорили в Москве к 16 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Уилан признан виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), передает ТАСС.

«Суд постановил назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – говорится в тексте приговора.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.

Бывший американский морской пехотинец, гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.