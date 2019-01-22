У подозреваемого в шпионаже Уилана нашли секретные документы

При задержании в Москве подозреваемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана у него нашли документы, содержащие гостайну, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

«Да, при нем имелись сведения. Составляют ли они гостайну? Я подтверждаю, что составляют. Все остальное я комментировать не могу», – сказал он РИА «Новости».

Сейчас Уилан помещен в СИЗО. Во вторник Мосгорсуд рассмотрит жалобу на его заключение под стражу.

Тем временем в американском посольстве в Москве сообщили, что дипломаты США планировали посетить Уилана 17 января. По данным дипведомства, МИД России сначала согласовал визит, но затем отложил его по просьбе ФСБ. Дипломаты заявляют, что серьезно обеспокоены в связи с переносом консульского визита не только к Уилану, но и к другим американцам.

Бывший морской пехотинец Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года, ему предъявлено обвинение в шпионаже. По версии следствия, Уилан в Москве занимался сбором данных о российской спецслужбе.

По данным The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. У Уилана есть гражданства США, Великобритании, Ирландии и Канады.