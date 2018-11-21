Задержанному в Москве американцу предъявлено обвинение в шпионаже

Министерство иностранных дел России подтвердило, что задержанному в России Полу Уилану, имеющему гражданство США, Ирландии, Канады и Великобритании, предъявлено обвинение в шпионаже.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Уилан содержится в СИЗО «Лефортово». «Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса России, то есть в шпионаже», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова добавила, что Уилан въехал в Россию по американскому паспорту.

Представитель российского внешнеполитического ведомства исключила на нынешнем этапе возможность обмена американца на арестованных за рубежом россиян.

В эфире телеканала «Россия 24» Захарова добавила, что российская сторона готова организовать посещение Уилана представителями тех государств, гражданином которых он является, передает ТАСС.

«Если арестованные подтвердит, что не против этих посещений, что они ему нужны, что он их хочет, соответственно, они будут организованы в сроки, которые будут удобны всем сторонам», – заявила официальный представитель МИД.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». В четверг Лефортовский суд Москвы получил апелляционную жалобу на решение об аресте Уилана.

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