Жалоба на арест американца Уилана поступила в суд

Лефортовский суд Москвы в четверг, 10 января, получил апелляционную жалобу на решение об аресте американского гражданина Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

«Дата рассмотрения еще не назначена», – приводит ее слова ТАСС.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников.