Задержанного в Москве за шпионаж американца уволили из армии США за воровство

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, ранее был уволен из американской армии за воровство, сообщает газета Washington Post.

Издание сообщает, что с 2007 года Уилан регулярно приезжал в Россию и, по свидетельствам знакомых, «высоко оценивал» Россию. Известно также, что он владеет русским языком на базовом уровне, передает РИА «Новости».

В 1994 году Уилан, по данным издания, начал службу в морской пехоте, был в Ираке в 2004 и 2006 годах, однако в 2008 году его уволили из армии за недостойное поведение: его осудили по нескольким эпизодам, связанным с воровством.

Сейчас он занимает пост директора по глобальной безопасности в компании BorgWarner.

Напомним, Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении шпионской акции. Возбуждено дело по статье «Шпионаж».

МИД заявил, что посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина. Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве, сообщив, что запросил консульский доступ к гражданину США.

По данным брата Дэвида, задержанный в Москве Уилан в российскую столицу приехал на свадьбу.