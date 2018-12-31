Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве

Американская сторона запросила консульский доступ к задержанному в Москве по подозрению в шпионаже гражданину США Полу Уилану, сообщила представитель Госдепартамента высокого ранга.

«Россия в рамках Венской конвенции обязалась предоставлять консульский доступ. Мы запросили этот доступ и ожидаем, что российские власти предоставят его», – сказала она ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявила, что пока не может предоставить никакой дополнительной информации по соображениям конфиденциальности.

В Госдепе подтвердили РИА «Новости», что МИД официально уведомил американскую о задержании гражданина США в Москве.

Ранее стало известно, что 28 декабря ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». МИД заявил, что посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией.