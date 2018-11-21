МИД прокомментировал задержание американца за шпионаж в Москве

Посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией, заявили в департаменте информации и печати МИД России.

В департаменте указали, что вся информация, которую в данный момент возможно предоставить по вопросу задержания гражданина США Пола Уилана, «содержится в комментариях ФСБ России», передает РИА «Новости».

В министерстве добавили, что «посольство США в Москве в строгом соответствии с двусторонней консульской Конвенцией было своевременно уведомлено о факте задержания».

Ранее стало известно, что 28 декабря ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал данный инцидент.