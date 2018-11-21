В Думе прокомментировали поимку с поличным американского шпиона

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя задержание в Москве американца при проведении шпионской акции, отметил, что российские спецслужбы на такие случаи реагируют более чем эффективно.

«У нас спецслужбы, на мой взгляд, работают более чем эффективно. Просто об этом не всегда мы знаем и не всегда видим... Что касается задержания этого лица, то это очередное свидетельство недружественных шагов в отношении нашего государства», – приводит слова Выборного РИА «Новости».

На вопрос, не является ли это ответными действиями на задержание в США россиянки Марии Бутиной, Выборный отметил, что спецслужбы РФ работают в плановом режиме, поэтому связывать эти два события нельзя

Между тем зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также отметил оперативность действий ФСБ РФ: «Задержание говорит только об одном – наши федеральные службы безопасности сработали оперативно. Контрразведка нормально функционирует и противодействует шпионским действиям», – констатировал он.

Напомним, ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции, возбуждено уголовное дело, сообщил центр общественных связей ведомства.

При этом в последнее время на Западе все чаще обвиняют Россию в шпионаже. В частности, в США была задержана «российская шпионка» Мария Бутина. Она признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения и согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

Между тем президент Владимир Путин гарантировал, что Бутина не выполняла заданий России.