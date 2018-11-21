Бутина в суде признала вину по одному пункту обвинения

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США, признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США.

Заседание проходило в суде столичного округа Колумбия, передает ТАСС.

Она также согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

На вопрос судьи о том, вступала ли она с 2015 по 2018 годы в сговор на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов, Бутина ответила утвердительно.

Ранее СМИ сообщали, что Бутина согласилась предоставить следователям информацию об одном гражданине США и одном гражданине России.

Перед этим появились сведения, что Бутина признала себя виновной в сговоре для нарушения закона США об иноагентах. Ее отец утверждал, что россиянка не намерена оговаривать себя в суде и брать на себя несуществующую вину.