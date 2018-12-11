Отец Бутиной опроверг информацию о сотрудничестве дочери с властями США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина не намерена оговаривать себя на суде и брать на себя несуществующую вину, заявил отец обвиняемой Валерий Бутин.

«Домысливать – деталей я не знаю. Я сегодня ней разговаривал, только она тоже ничего не сказала такого, кроме того, что (...) не собирается она никого оговаривать, и себя не будет оговаривать, и вину никакую брать на себя несуществующую тоже не будет», – пояснил ТАСС Бутин.

Он также добавил, что девушка остается в одиночной камере, куда ее поместили в ноябре. Общаться с родными по телефону Марии удается только, когда ей разрешено покидать камеру. Бутин пояснил, что нюансы дела они не обсуждают, поскольку это запрещено судом.

Ранее американские СМИ сообщали, что Бутина согласилась сотрудничать с федеральными и местными властями и готова давать обвинительные показания о том, что «действовала в США под руководством российского официального лица».

30-летняя россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля – накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Бутиной инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США. Утверждается, что она вела такую деятельность, не получив соответствующего разрешения от министерства юстиции США.