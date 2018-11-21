Бутина согласилась признать себя виновной

Арестованная в США россиянка Мария Бутина, по утверждению телеканала ABC, согласилась признать себя виновной и намеревается сотрудничать с федеральными и местными властями; канал ссылается на документ, который будет представлен в суд.

По данным телекомпании, россиянка признается в том, что «действовала в США под руководством российского официального лица». Утверждается, что Бутина якобы подписала данное соглашение в субботу, 8 декабря. Предъявленное ей обвинение влечет максимальное наказание в виде пять лет тюремного заключения, передает ТАСС.

ABC отмечает, что Бутина может получить и более мягкий приговор – это будет зависеть от ее сотрудничества со следствием. Не исключается, что ее депортируют в Россию.

Накануне сообщалось, что Бутина и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу ее сделки со следствием. В сентябре с нее сняли «сексуальные» обвинения.

30-летнюю россиянку арестовали в Вашингтоне 15 июля – накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ее обвинили в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США. Утверждается, что она вела такую деятельность не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства.