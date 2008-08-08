Бутину в США перестали обвинять в попытке обменять секс на должность

Арестованная в США россиянка Мария Бутина не пыталась получить должность в обмен на секс, заявила американская прокуратура.

Обвинение на основании переписки Бутиной с «другим лицом» считало, что россиянка предлагала интимные услуги за «должность в организации, представляющей особый интерес». Теперь же прокуратура признала, что власти США «ошибочно истолковали эту конкретную переписку», передает РИА «Новости».

Однако обвинение все равно настаивает на том, чтобы россиянка оставалась под стражей. Прокуратура заявляет, что «вызывают сомнения утверждения ответчика» о прочности отношений Бутиной и «Лица 1». Обвинение сомневается, что эти отношения могут служить гарантией явки Бутиной в суд, если ее освободят.

«Лицом 1», видимо, является политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, с которым у Бутиной были близкие отношения.

Напомним, Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом.