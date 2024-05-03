Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
В Калининграде отреагировали на идею финского политика закрыть доступ России к региону
Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что заявления о возможности закрыть доступ России к Калининграду абсурдны.
Он отметил, что российские пассажирские самолеты летают над нейтральными водами Балтийского моря, пользуясь той же системой GPS, что и европейские, и не испытывают трудностей в навигации, передает ТАСС.
«А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и, например, Finnair?» – поинтересовался он, уточнив, что ничем не отличается.
Лысков посоветовал финским политикам, прежде чем выступать с подобными заявлениями, открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты, «иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию».
Одна только группа компаний «Аэрофлот», подчеркнул он, сейчас совершает порядка 20 рейсов из Калининграда в другие регионы в сутки.
Ранее директор Института международных отношений и финский кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтол заявил, что следует «запретить или ограничить» доступ России в Калининград.