В Калининграде отреагировали на идею финского политика закрыть доступ России к региону

Tекст: Ольга Никитина

Он отметил, что российские пассажирские самолеты летают над нейтральными водами Балтийского моря, пользуясь той же системой GPS, что и европейские, и не испытывают трудностей в навигации, передает ТАСС.

«А теперь хочется спросить наших финских соседей: а чем отличается модуль GPS в Boeing или Airbus «Аэрофлота» и, например, Finnair?» – поинтересовался он, уточнив, что ничем не отличается.

Лысков посоветовал финским политикам, прежде чем выступать с подобными заявлениями, открыть любое приложение для отслеживания пассажирских самолетов и посмотреть на маршруты, «иначе есть риск попасть в нелепую ситуацию».

Одна только группа компаний «Аэрофлот», подчеркнул он, сейчас совершает порядка 20 рейсов из Калининграда в другие регионы в сутки.

Ранее директор Института международных отношений и финский кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтол заявил, что следует «запретить или ограничить» доступ России в Калининград.