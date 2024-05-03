Финский политик предложил затруднить России доступ в Калининград

Финский политик Аалтола предложил затруднить России доступ в Калининград

Tекст: Ольга Никитина

«Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или не ужесточить доступ России в Калининград?» – приводит его слова RT со ссылкой на издание Verkkouutiset.

Помехи GPS, которые якобы исходят из России и российского Калининграда, в районе Балтийского моря повлияли на полеты Finnair в Тарту (Эстония), утверждает политик.

Напомним, ранее в авиакомпании Finnair заявили, что рейс из Хельсинки в Тарту не смог приземлиться в эстонском аэропорту 26 апреля вечером из-за помех GPS.

Британские СМИ писали, что в работу GPS якобы вмешивается российская система радиоэлектронной борьбы.