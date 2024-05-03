Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.0 комментариев
Финский политик предложил затруднить России доступ в Калининград
Финский политик Аалтола предложил затруднить России доступ в Калининград
Директор Института международных отношений и финский кандидат в Европарламент от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтол считает, что следует «запретить или ограничить» доступ России в Калининград.
«Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или не ужесточить доступ России в Калининград?» – приводит его слова RT со ссылкой на издание Verkkouutiset.
Помехи GPS, которые якобы исходят из России и российского Калининграда, в районе Балтийского моря повлияли на полеты Finnair в Тарту (Эстония), утверждает политик.
Напомним, ранее в авиакомпании Finnair заявили, что рейс из Хельсинки в Тарту не смог приземлиться в эстонском аэропорту 26 апреля вечером из-за помех GPS.
Британские СМИ писали, что в работу GPS якобы вмешивается российская система радиоэлектронной борьбы.