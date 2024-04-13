Tекст: Алексей Дегтярев

Не нужно преувеличивать значение количества армий Запада, их личный состав не подготовлен и не способен вести затяжные боевые действия в Европе, указал Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

При этом ВС России могут участвовать в подобных конфликтах, несмотря на, возможно, меньшую численность. Опыт и возможности российских военных позволят им уничтожить силы НАТО в любое время, добавил он.

Страны Запада не способны собрать свои армии и объединить их в одну силу, тогда как российская армия – это единая сила. Она «собирается в кулак каждый раз», когда ей это требуется.

До этого Риттер заявлял, что американская сторона пытается выйти из конфликта на Украине.