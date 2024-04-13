Одной из популярных на Западе версий является формула «территории в обмен на членство». В рамках этого плана Россия получает бывшие украинские территории, а взамен соглашается на вступление киевского (или уже львовского – как пойдет) режима в НАТО.47 комментариев
Экс-разведчик США Риттер: Россия может уничтожить армии НАТО
Российская сторона способна уничтожить натовские армии в любое время, так как Североатлантический альянс не может собрать их в единую силу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Не нужно преувеличивать значение количества армий Запада, их личный состав не подготовлен и не способен вести затяжные боевые действия в Европе, указал Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».
При этом ВС России могут участвовать в подобных конфликтах, несмотря на, возможно, меньшую численность. Опыт и возможности российских военных позволят им уничтожить силы НАТО в любое время, добавил он.
Страны Запада не способны собрать свои армии и объединить их в одну силу, тогда как российская армия – это единая сила. Она «собирается в кулак каждый раз», когда ей это требуется.
До этого Риттер заявлял, что американская сторона пытается выйти из конфликта на Украине.