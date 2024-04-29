29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.8 комментариев
США разрешили до 1 ноября энергетические операции с российскими банками
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, продлевающую до 1 ноября 2024 года разрешение на проведение операций, связанных с энергетикой, с российскими банками, которые находятся под санкциями США.
Согласно документу Минфина, речь идет о транзакциях с Центральным банком РФ, ВТБ, Альфа-банком, Сбербанком, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Росбанком, банками «Зенит» и «Санкт-Петербург», а также с любыми другими организациями, где этим банкам принадлежит доля 50% и более, передает ТАСС.
Разрешение распространяется на операции, ранее запрещенные президентским указом, на основе которого были введены американские санкции.