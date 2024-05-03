Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.5 комментариев
Россиянина депортировали с Бали из-за акта вандализма
С Бали депортировали россиянина, повредившего ресторан при помощи топора
Гражданина России депортировали с индонезийского острова Бали после того, как он нанес повреждения местному ресторану Capri Bali при помощи топора, чтобы выместить гнев от неразделенной любви к местной жительнице, сообщил глава регионального департамента министерства юстиции Индонезии Прамелла Юниар Пасарибу.
Как цитирует Пасарибу местный портал Detik, россиянина депортировали с билетом, купить которой помог его друг, депортированного включили в черный список генерального управления иммиграции Индонезии, передает РИА «Новости».
Мужчину арестовали 1 мая за вандализм в ресторане Capri Bali, который он повредил топором из-за неразделенной любви, также россиянин просрочил свою визу на четыре года, четыре месяца и четыре дня.
Ранее заподозренных в употреблении наркотиков россиян депортировали с Бали.