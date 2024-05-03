Эндокринолог назвала самые вредные части кулича

Врач-эндокринолог посоветовала отказаться от употребления глазированной шапочки кулича

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, лучше не есть за раз больше одного кусочка кулича, это особенно актуально для тех, кто соблюдал пост перед Пасхой. Павлова пояснила, что большое количество выпечки может привести к вздутию желудка и метеоризму, а от сладкой глазированной шапочки кулича лучше отказаться совсем, потому что она насыщена сахаром. Вместо этого эндокринолог посоветовала украсить выпечку сухофруктами или свежими ягодами, передает Life.ru.

Врач рекомендовала употреблять куличи лучше вместе с яйцами, объяснив, что богатая углеводами выпечка вместе с высокоусвояемым белком замедлит рост глюкозы в крови, и не так сильно будет способствовать накоплению жира.

Эндокринолог считает, что лучше печь куличи самим или тщательно выбирать их в магазине: при приготовлении использовать меньше сахара, или вовсе заменить его сладкими сухофруктами.

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