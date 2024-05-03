Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.8 комментариев
Путин обсудил с президентом Таджикистана сотрудничество в миграционной сфере
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе борьбу с террористической угрозой, а также взаимодействие в миграционной сфере, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры условились о совершенствовании механизмов взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств, говорится на сайте Кремля.
Главы государств также обсудили совместное участие в приуроченных ко Дню Победы торжественных мероприятиях в Москве, на которые приглашен Рахмон.
Путин и Рахмон выразили уверенность в том, что активизировавшиеся попытки определенных сил искусственно нагнетать ситуацию вокруг трудовых мигрантов в России, в том числе приезжающих из Таджикистана, будут совместно пресекаться и не смогут нанести ущерб проверенным временем братским отношениям между народами двух стран.