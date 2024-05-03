Лукашенко положительно оценил проверку ВВС и войск ПВО Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярев

Лукашенко отметил, что его больше всего волновал вопрос об объективности и честности проверки, передает БелТА.

Он подчеркнул, что если проверка организована честно, «как положено», то результат – достойный. Глава государства отметил, что военные в ходе проверки обнаружили две цели, с которыми они справились, и выразил мнение, что белорусские военные видят происходящее и на «сопредельной стороне».

«Разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы», – сказал Лукашенко.

Между тем глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин отметил, что проверка ПВО проводилась на фоне масштабных учений стран Запада в сопредельных государствах. В рамках учения «Защитник Европы» там сконцентрировали большое количество техники и личного состава, в том числе там есть авиационная техника.

По этой причине Лукашенко решил провести внезапную проверку ВС Белоруссии, сказал министр. Предварительные итоги проверки показали готовность белорусских сил ПВО выполнять свои задачи. Окончательный итог подведут по результатам объективного контроля.