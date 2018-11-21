Бутина запросила сделку со следствием

Арестованная в США россиянка Мария Бутина и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу ее сделки со следствием.

Об этом сообщает RT, публикуя документ, поданный в суд.

Ранее СМИ сообщили, что Бутина близка с заключению сделки с федеральными прокурорами.

Бутина арестована в Вашингтоне 15 июля, ей предъявили обвинения в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.