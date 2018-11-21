Появилась информация о близкой сделке Бутиной с властями США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина близка с заключению сделки с федеральными прокурорами, сообщают СМИ.

Об этом пишет Daily Caller, ссылаясь на документы по делу Бутиной и журналистов, которые присутствовали на последних по времени переговорах защиты и обвинения в суде. Сообщается, что защита Бутиной склонна ввиду новых обстоятельств отменить назначенные на 19 декабря статусные слушания из-за отсутствия необходимости в них, передает ТАСС.

При этом РИА «Новости» сообщало, что суд в США назначил Бутиной государственного адвоката А. Дж. Крамера, который будет защищать ее вместо платного адвоката Роберта Дрисколла.

Крамер – государственный адвокат в США. Государственные адвокаты не берут с обвиняемых деньги за защиту.

Сам Дрисколл заявил РИА Новости, что по-прежнему представляет в американском суде интересы россиянки.

Отец Бутиной Валерий рассказывал, ее делом занимались два адвоката, работа одного стоит 850 долларов в час, передает RT.

Он отметил, что семье поступила материальная помощь, но лишь от родственников и близких друзей, поэтому сумма невелика. По его словам, «это очень незначительные средства по сравнению с предполагаемыми затратами на процесс».

«У нас закончились не только деньги, но и силы», – сказал отец арестованной в США россиянки.

При этом, как сообщает ТАСС, Валерий Бутин говорил, что защитники его дочери с момента ареста россиянки работают на энтузиазме, получая символическую оплату. Он высказывал опасения, что адвокаты могут прекратить работу из-за того, что средств оплачивать услуги защитников больше нет.