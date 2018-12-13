Появились новые данные о сделке Бутиной с властями США

Американские СМИ утверждают, что арестованная в США россиянка Мария Бутина согласилась предоставить следователям информацию об одном гражданине Соединенных Штатов и одном гражданине России.

По версии CNN, сотрудничество Бутиной со следствием носит довольно ограниченный характер. Бутина якобы согласилась дать информацию о консультанте Республиканской партии США Поле Эриксоне. Утверждается, что с ним россиянка вступила в сговор, желая наладить связь с влиятельными политическими фигурами в США.

Кроме того, утверждает CNN, Бутина готова дать информацию о гражданине России, по указанию которого якобы действовала в США. CNN считает, что имеется в виду Александр Торшин, передает ТАСС.

Напомним, Торшин был заместителем председателя Банка России. В ноябре он ушел на пенсию. Эриксон – бойфренд Бутиной.

Сообщалось, что Бутина признала себя виновной в сговоре для нарушения закона США об иноагентах, но это противоречит заявлению ее отца, который сказал, что россиянка не намерена оговаривать себя на суде и брать на себя несуществующую вину.