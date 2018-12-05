У властей США появились претензии к американскому бойфренду Бутиной

Политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, состоящий в отношениях с задержанной в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной, может быть обвинен в работе иностранным агентом без регистрации, сообщают американские СМИ.

В уведомлении, которое получил Эриксон от федеральных властей, содержится предупреждение, что против него могут быть выдвинуты обвинения в соответствии с параграфом 951 раздела 18 Кодекса США, который обязывает работающих в США под контролем иностранных правительств лиц уведомлять генерального прокурора о своей деятельности. На этом параграфе среди других строится также обвинение в отношении Бутиной. В документе упоминается возможность привлечения Эриксона к делу Бутиной в качестве соучастника. При этом в уведомлении не фигурируют конкретные обвинения в адрес Эриксона, как и гарантии, что таковые будут предъявлены, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Daily Beast.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что представители правоохранительных органов допрашивали знакомых Эриксона, несколько человек уже дали показания ФБР. Вопросы касались, в частности, деловых контактов политконсультанта и его репутации в американских консервативных политических кругах.

Напомним, Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Россиянке предъявили обвинения в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.