Выяснилось, в чем Бутина решила признать свою вину перед США

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в незаконной работе на Россию, признала себя виновной в сговоре для нарушения закона США об иноагентах, сообщает NBC News со ссылкой на соглашение обвинения и защиты.

После признания вины срок заключения для Бутиной сокращается до пяти лет вместо 15. Реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после этого Бутина должна быть депортирована в Россию, передает РИА «Новости».

Она признается в сговоре с американским гражданином для работы по указанию российского официального лица с целью «создания неофициальных каналов коммуникации с американцами, имеющими власть и влияние в политике США на пользу России», утверждает телеканал.

Это противоречит заявлению ее отца, который ранее сказал, что Мария Бутина не намерена оговаривать себя на суде и брать на себя несуществующую вину.

30-летняя россиянка была арестована в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируют участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства России на территории США без разрешения минюста.