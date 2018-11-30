Связанный с Бутиной зампред ЦБ покинул пост

Заместитель председателя Банка России Александр Торшин, помощницей которого была арестованная в США россиянка Мария Бутина, ушел на пенсию.

Торшин покинул должность в связи с выходом на пенсию, сообщили в ЦБ.

До ухода на пенсию Торшин, занимавший пост зампреда с января 2015 года, находился в отпуске. Он не появлялся на работе с июля, когда в США была арестована Бутина по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации с целью продвижения интересов России в США, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ.

Он отметил, что после ареста Бутиной уход Торшина из ЦБ был предрешен.

«В ЦБ его хобби (речь идет о позиции по легализации боевого короткоствольного оружия) стало для всех неприятным сюрпризом. В Америку он ездил во время своих отпусков, ЦБ его никогда туда не отправлял. О его участии в молитвенном завтраке (у президента Трампа) вообще узнали постфактум, он никого не предупреждал. ЦБ сторонится политики и его деятельность вне банка неприятно удивила его руководство», – сказал источник.

Торшин не давал комментарии СМИ по поводу Бутиной. В июле и августе его помощница говорила, что он находится в отпуске до сентября, затем – что он ушел на больничный.

Торшина пригласили в ЦБ после того, как в декабре 2014 года произошел обвал курса рубля. У ЦБ не получалось объяснить произошедшее Думе и Совету Федерации, поэтому в качестве переговорщика решили взять Торшина.

«Он не принимает участия в принятии решений по политике ЦБ и других решений. У него чисто представительская функция – ходить на рабочие группы и так далее», – сказал источник.

До этого он был первым вице-спикером Совета Федерации. Уже тогда он был известен как сторонник легализации боевого короткоствольного оружия.

Он является почетным членом российской общественной организации «Право на оружие» и пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США.

В апреле 2017 года испанская газета El Pais писала, что Торшин планировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом после ежегодного молитвенного завтрака в Белом доме. Торшин и его помощница, член правления организации «Право на оружие» Мария Бутина это потом отрицали.

В январе 2018 года, по данным американских СМИ, Торшин привлек внимание ФБР из-за своего участия в НСА. В апреле его включили в санкционный список США.

В июле Бутина была арестована в США. Как заявил американский минюст, Бутина обвиняется в работе в период с 2015-го по февраль 2017 года на российского чиновника, находящегося в списке санкций США. Имя чиновника не называлось.

В американских СМИ утверждалось, что Бутина была связана с замглавы Банка России Александром Торшиным и пыталась через NRA наладить контакты с Дональдом Трампом и его окружением.