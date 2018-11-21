ФСБ задержала американца в Москве во время шпионской акции

В Москве сотрудники ФСБ задержали гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции, возбуждено уголовное дело, сообщил центр общественных связей ведомства.

Уилан был задержан 28 декабря в Москве «при проведении шпионской акции»; в отношении него возбуждено дело по статье «Шпионаж», передает РИА «Новости».

В данный момент проводятся необходимые следственные действия.

Отметим, что в последнее время на Западе все чаще обвиняют Россию в шпионаже. В частности, в США была задержана «российская шпионка» Мария Бутина. Она признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения и согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

Между тем президент Владимир Путин гарантировал, что Бутина не выполняла заданий России.