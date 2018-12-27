Посольство пожаловалось на сегрегацию Бутиной в холодной камере в США

Режим административной сегрегации в американской тюрьме в отношении россиянки Марии Бутиной продолжается 36 дней подряд, сообщает посольство России в США.

«В общей сложности она провела в полной изоляции уже более трех месяцев», – сообщает посольство в Facebook.

Бутина пожаловалась на холод в камере при отсутствии отопления. При этом россиянка «держится стойко и не теряет надежду на возвращение» в Россию, заявили дипломаты.

Сотрудники посольства поздравили Бутину с наступающими Новым годом и Рождеством, а от руководства тюрьмы «потребовали гуманного обращения» с россиянкой, скорейшего освобождения которой дипломаты «продолжают добиваться».