Отец Бутиной назвал сроки освобождения россиянки

Адвокат содержащейся под арестом в США гражданки России Марии Бутиной заявил, что планирует добиться ее освобождения к январю; об этом сообщил отец девушки Валерий Бутин.

«[Адвокат] прогнозы дает... Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», – сказал Бутин в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Отец арестованной пояснил, что одобряет стратегию адвоката.

Также Бутин в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» заявил, что долг за работу адвоката составляет 30 млн рублей.

« Это действительно очень большой долг. Процесс политизирован, и отсюда берутся такие большие расценки, и с июля он (адвокат) не счел для себя возможным отказаться от нее (от ведения дела Марии), поэтому на протяжении длительного времени практически работает без авансирования», – сказал отец Марии.

Он также отметил, что фонд Марии Бутиной, куда можно перечислять деньги в ее поддержку, был создан по предложению адвоката девушки Роберта Дрисколла.

«Он понимает, что <...> у семьи нет таких средств. <...> Там (в США) тоже есть пожертвования от людей, которые с ней (с Марией) контактировали, от простых людей – они видят всю несправедливость отношения к ней», – пояснил Бутин.

Ранее во вторник сообщалось, что Марию Бутину в очередной раз оставили в одиночной камере.

Напомним, Бутина признала на заседании суда вину по одному из пунктов обвинения, признав сговор для нанесения ущерба интересам США с 2015 по 2018 годы. Она согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

Между тем, президент Владимир Путин гарантировал, что Бутина не выполняла заданий России.