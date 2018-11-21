Бутину не выпустили из изолятора в США

Россиянку Марию Бутину, которая находится в американской тюрьме, в очередной раз оставили в одиночной камере, сообщил советник-посланник посольства России в США Сергей Трепелков.

Он сообщил о «продлении срока заключения» россиянки «в изоляторе», передает РИА «Новости».