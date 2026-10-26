Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

Tекст: Мария Иванова

Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.