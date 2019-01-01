Стали известны подробности о личности задержанного в Москве за шпионаж американца

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан – отставной морпех, в российскую столицу он приехал на свадьбу, рассказал его брат Дэвид.

«Пол – отставной морпех, он посещал Москву, чтобы присутствовать на свадьбе. Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдаться», – приводит ТАСС заявление Дэвида Уилана в эфире CNN.

По его словам, семья узнала о задержании Пола Уилана в понедельник из сообщений СМИ, затем они сами связались с представителями конгресса, госдепартамента и американским посольством.

Пол Уилан перестал выходить на связь с родными 28 декабря, что «очень нехарактерно для него во время путешествий», отметил брат.

Напомним, 28 декабря ФСБ задержала в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

МИД заявил, что посольство США в Москве было своевременно уведомлено о факте задержания американского гражданина Пола Уилана в строгом соответствии с двусторонней консульской конвенцией.

Накануне вечером Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве.