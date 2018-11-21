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10 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Студенты учатся управлять своим будущим

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          США втянули Россию в «войну заложников»

          Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему аресту   10 января 2019, 08:20
          Фото: facebook.com/dmitriy.mkr
          Текст: Олег Москвин,
          Людмила Суркова

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          Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры?

          В среду стало известно точное местонахождение 39-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, в конце декабря арестованного ФБР на тихоокеанском острове Сайпан.

          «Россиянин содержится в тюрьме города Гонолулу, штат Гавайи, в ожидании этапирования в город Майами, штат Флорида, где состоится судебное заседание по его делу», – сообщило посольство России в Вашингтоне. Таким образом, опровергнуты появившиеся ранее сведения, что Макаренко будто бы уже доставлен в Майами. Наши дипломаты пытаются добиться консульского доступа к соотечественнику для оказания необходимой ему помощи, цитирует RT сообщение нашей дипмиссии. Кроме того, в среду английская газета Daily Mail обнародовала фотографии Макаренко.

          Остров Сайпан – территория, которая формально не принадлежит США, но фактически там действует американская юрисдикция.

          Арест на Сайпане случился наутро после задержания в столице России американца Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже. Поэтому в прессе и блогосфере многие сразу же выступили с предположениями о том, что Москва и Вашингтон начали нечто вроде взаимного «захвата заложников», очередной жертвой которого и оказался Макаренко. Однако в Кремле подобные домыслы уже отвергли.

          «В России никогда не используют людей в качестве пешки в дипломатической игре. В России ведут контрразведывательную деятельность в отношении тех, кто подозревается в шпионской деятельности, это на регулярной основе осуществляется», – процитировал в среду ТАСС пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал предположения о том, будто бы Уилан задержан для обмена на россиянку Марию Бутину, находящуюся в американской тюрьме.

          Ветеран советской разведки, писатель Михаил Любимов утверждает, что во времена холодной войны спецслужбы все-таки старались придерживаться определенной этики и до взаимного захвата заложников не опускались.

          «Такого безобразия я, признаться, не припомню. Как-то раньше прилично все было:

          если хватали, то было ясно, что за дело. Агентов арестовывали, связных с поличным брали», – рассказал Любимов газете ВЗГЛЯД. Поэтому обмены были более или менее адекватными: все понимали, что арестованных разведчиков меняли на таких же разведчиков, максимум на диссидентов. «Помните эту шутку? Обменяли хулигана на Луиса Корвалана», – процитировал Любимов, намекая на известный обмен 1970-х годов, когда лидера чилийской компартии обменяли на советского диссидента Владимира Буковского.

          «А сейчас не поймешь, кого и в чем обвиняют, кого за что арестовали. Что это за вмешательство в выборы? В чем оно выражалось? Люди просто высказали вслух точку зрения в поддержку Трампа. И что? Этак любого русского, который поругал Клинтон, можно обвинять», – недоумевает Любимов. Отставной разведчик видит в этом «какую-то дурацкую игру».

          Он не считает, что Уилан числился в некоем готовом для взаимного «захвата заложников» списке. «Если вы думаете, что у спецслужб есть некий готовый перечень иностранных разведчиков, которые действуют под прикрытием, которых можно в нужный момент арестовать, чтобы обменять, вы заблуждаетесь. Все это не так просто», – считает Любимов.

          Напомним, как сообщили в российском МИДе, Макаренко прибыл на Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями и был задержан сразу по прилете.

          «При этом посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся с ним не от американских правоохранительных органов, а от его близких. Власти США – в нарушение двусторонней Консульской конвенции – не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трехдневный срок», – возмутились во внешнеполитическом ведомстве.

          Daily Mail пишет, что Макаренко непродолжительное время жил в США, но потом вернулся в Россию и сейчас занимается бизнесом в Приморском крае. Макаренко, утверждает издание, является выпускником Владивостокской государственной военно-морской академии (вероятно, имеется в виду Тихоокеанское военно-морское училище имени С. О. Макарова, которое с 2009 по 2014 годы было владивостокским филиалом военно-учебного центра ВМФ «Военно-морская академия», расположенного в Петербурге).

          В минувшие выходные «Эхо Москвы» сообщило, что задержанный на Сайпане (либо же его полный тезка) владеет в Приморском крае шестью фирмами. Бизнесмен – предположительно гендиректор компании «Артаяр» – занимался преимущественно недвижимостью и логистикой, а также построил во Владивостоке крупнейший торговый центр «Калина молл».

          ФБР же подозревает россиянина в том, что в 2013 году он с помощью посредника, американца украинского происхождения Владимира Невидомого, организовал поставки в Россию из США запрещенных для экспорта приборов ночного видения, тепловизоров и оружейных капсюлей. Также россиянину инкриминируют отмывание денег. За все это ему грозит до 20 лет тюрьмы. Известно, что Невидомый пошел на сделку со следствием и был осужден минувшим летом на 26 месяцев заключения.

          Учитывая все эти сведения, возникает резонный вопрос – почему взрослый, ответственный бизнесмен Макаренко, с большой долей вероятности зная о том, что ему может грозить на территории США, отправился вместе с семьей на остров, где действует именно американская юрисдикция? Ответа на этот вопрос пока нет.

          «Арест Макаренко, скорее всего, зеркальный ответ на арест Уилана. Уилана вели полтора-два года, а потом Москве понадобился кто-то для обмена. Ведь Бутина заключила сделку со следствием и сейчас начнет давать очень «интересные» показания. Вот поэтому решили реализовать оперативные материалы на Уилана и взяли его во время стандартного для него сеанса агентурной связи в «Метрополе», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

          «Американцы тут же в ответ взяли Макаренко на территории, где действует их юстиция. Американцы показали, что у них тоже нервы железные, не только нервы, и что они повелись на эту идею – обменять на Бутину. Они дали понять, что сейчас они, мол, нахватают столько русских шпионов, что их потом можно будет обменять только на население какого-нибудь региона Российской Федерации. Это обычная игра нервов», – предположил эксперт.

          «Учтите, что у нас еще сидит норвежец Берг, взятый с поличным на сеансе агентурной связи, примерно при таких же обстоятельствах, при каких был взят Уитман. Если так считать, то мы пока ведем», – иронизирует американист.

          Политическая подоплека истории с «взаимными арестами» представляется вполне объяснимой. Если Москва (как было заявлено) не хочет использовать людей в роли пешек, то Вашингтон явно настроен на «размен фигур».


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