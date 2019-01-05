Задержанный на Сайпане россиянин этапирован в США

Россиянин Дмитрий Макаренко, задержанный на Сайпане (Северные Марианские острова) по американскому запросу, этапирован во Флориду, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении на сайте МИД говорится, что российское посольство в США продолжает добиваться консульского доступа к Макаренко, который американские власти должны были предоставить до 2 января.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 39-летний Макаренко прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями, однако сразу по прилету был задержан сотрудниками ФБР.

Напомним, 28 декабря в Москве задержали американца Пола Уилана, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех.