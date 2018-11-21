Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Сразу четыре гражданства обнаружилось у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной, и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке?

Большая часть биографии Пола Уилана, как и некоторые обстоятельства его задержания, уже достаточно известны. Но некоторые детали до сих пор остаются или непонятыми, или по каким-то причинам замалчиваются.

Пол Уилан, как и его брат-близнец, начинал простым полицейским в захолустье штата Мичиган, дослужился там до помощника шерифа, после чего нанялся в морскую пехоту (КМП). Он несколько раз ездил в командировки в Ирак на административных должностях в 38-м авиакрыле Корпуса морской пехоты в звании штаб-сержанта. Там же против него было возбуждено административное дело за растрату, и он был с позором уволен из КМП без пенсии и с понижением в звании до рядового. Он вернулся в Мичиган, где устроился на работу в службу безопасности компании Kelly Services, глобальное рекрутинговое агентство, штаб-квартира которого расположена примерно в 40 минутах езды на машине от его дома.

Теперь представители Kelly Services утверждают, что он никогда не бывал в рабочих командировках в России, а только в нерабочее время. В рекрутинговой компании Пол Уилан отвечал за «некоторые аспекты» внутренней безопасности. В частности, он должен был следить за «отсутствием насилия». Тут не совсем понятно, насилия между кем и кем. То ли Уилан должен был смотреть, чтобы сотрудники офиса не перебили друг друга в рабочее время, то ли проверять на склонность к насилию кандидатов на работу.

В 2016 году Пол Уилан перешел на аналогичную должность в географически соседнюю компанию BorgWarner, производителя и экспортера автомобильных запчастей (не самую процветающую фирму в мире, особенно после разрушения американской столицы автопрома – Детройта). Тем не менее, у BorgWarner есть объекты за пределами США, безопасность которых и должен был налаживать Пол Уилан. Проще говоря, его работа сводилась к тому, чтобы обеспечивать на этих объектах режим, исключающий мелкое воровство, ловить «несунов» и следить, чтобы аборигены не разбили дорогостоящее оборудование или не наладили собственный мелкий бизнес. Уважаемая профессия. В России этим тоже заняты преимущественно отставные военные.

И BorgWarner также особо подчеркивает, что никаких объектов на территории России у них нет, а Уилан ездил в Москву исключительно в собственные выходные и отпуска и за свой счет.

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Все вышеперечисленное выглядит в целом убедительно. Теперь о странностях.

Согласно официальной биографии, Пол Уилан – не великого ума мужчина, никакого отношения к России не имеющий. Тем не менее, в свое нерабочее время он удивительным образом прикипел в Матушке России. В 2006 году, служа в Ираке, он провел две недели (!) своего отпуска в Москве, что несколько удивительно. Он слегка говорит по-русски, что само по себе странно для бывшего помощника шерифа из Нови, Мичиган. Он так освоился в Москве, что намеревался 28 декабря чуть ли не проводить экскурсии по городу для иногородних родственников жениха и невесты, на свадьбу которых и приехал. Женился на русской девушке некий также бывший морской пехотинец, друг Уилана, и свадьба была назначена в «Метрополе» - не самое дешевое место для морпеха. Там же, в одном из самых дорогих отелей Москвы жил и Пол Уилан. 28 декабря он сопровождал невесту и ее родню на экскурсию в Кремль, в Оружейную палату, из чего можно сделать вывод, что невеста не москвичка.

Эту свадьбу она и ее родня запомнят навсегда. Вернувшись из Оружейной палаты в свой номер в «Метрополе», он встретился там с неким россиянином, который передал ему флэшку. Тут их и задержали сотрудники ФСБ. На флэшке оказался список действующих сотрудников одной из российских спецслужб (какой – не разглашается, да и о личности задержанного россиянина пока не говорится). То есть, взяли Уилана с поличным, что называется, «на кармане».

В США Уилан жил одиноко. С родными, включая брата-близнеца, общался крайне редко, ведя чуть ли не затворнический образ жизни, что было связано с его постоянными разъездами по миру. Правда, его брат Дэвид утверждает, что такое затворничество было вызвано обстоятельствами увольнения Пола из КПМ. Мол, Полу было стыдно, и он потому не хотел общаться с родственниками, а превратился в завзятого путешественника (еще он бывал в Индии и в Исландии). При этом у него был аккаунт в российской социальной сети ВКонтакте, которую никто, кроме россиян, практически не использует. Его статусы там были очень редки, но загадочны.

Есть все основания полагать, что именно таким образом, через статусы в ВКонтакте Уилан договаривался о встречах «на земле» с какими-то своими московскими друзьями. Подтвердили это американским СМИ и неназванные «друзья» Поля Уилана.

Все это подозрительно, но, казалось бы, не делает его профессиональным шпионом. Может, у него замужняя любовница в Москве, и он таким образом ее ставил в известность о своих приездах. И все же число этих вояжей слишком велико, чтобы говорить только о туризме. «Солсберецкий собор» наоборот. И сейчас источники в разведывательной системе утверждают, что Уилан мог использовать социальные сети для контактов не только личного характера.

Другое дело, что несколько его фотографий на фоне видов Кремля сделаны в тот момент, когда он должен был находиться в Ираке. Тут тоже можно предположить, что он на выходных прилетал в Москву прямо из Багдада, и для этих удивительных путешествий ему и понадобилось присваивать деньги коллег. Но это уж какая-то совсем мелодрама. Тем более, что командование КМП было известно о его поездках в Россию. На официальном сайте КМП есть даже статья о его поездках в Москву и Санкт-Петербург. Типа, какие высококультурные у нас штаб-сержанты: любуются красотами русских городов, а не по тайским борделям путешествуют. Идейно-воспитательная работа в КМП мало чем отличается от легендарных «ленинских комнат» в советских казармах.

Практически все американские эксперты в один голос утверждают, что Пол Уилан арестован «на обмен» для вызволения из вашингтонской тюрьмы Марии Бутиной. Тем более, что это происходит на фоне похожих арестов в Китае канадских граждан. Кстати, Пол Уилан – канадец и англичанин одновременно. Его родители – природные британцы, жившие в канадском Онтарио, где и родились близнецы. Так что от рождения у него уже было два паспорта – британский и канадский. А американское гражданство он получил за службу в Ираке. А буквально в последние часы стало известно, что у него есть и ирландское гражданство. Удивительно, но эти пикантные обстоятельства никак не заинтересовали всякие Биллингкэты, Инсайдеры и Фонтанки, ранее специализировавшиеся на розысках чужих паспортов, липовых штампов и прописок.

Ветераны в ЦРУ в один голос утверждают, что Пол Уилан не мог выполнять какой-либо секретной миссии в России, поскольку ЦРУ якобы отказалось от использования лиц, не обладающих дипломатическим иммунитетом, по соображениям безопасности. Брешут цинично. ЦРУ никогда от этой практики не отказывалось. Даже наоборот - защищала свои позиции в этом вопросе перед президентом Трампом. В частности, ЦРУ выступало против тотального запрета на посещение Северной Кореи американскими гражданами, на котором настаивал Трамп, именно из-за того, что будет потеряна связь с агентурной сетью в КНДР, на которую в Лэнгли очень надеются. Это там едва ли не единственный источник данных. А Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьера.

Посылка случайных людей для получения информации на физическом носителе (закладка в тайнике или в этом случае флэшка) – вообще обычная практика и для ЦРУ, и для многих других спецслужб мира. Кроме того, в условиях ужесточения условий пребывания американских дипломатов и фактического разгрома станции ЦРУ в Москве проводить физические изъятия и агентурную разведку силами сотрудников, имеющих дипломатический иммунитет, стало крайне затруднительно. А турист, приехавший на свадьбу, фигура для контрразведки даже менее заметная, чем бизнесмен, ученый или журналист. Тут, кстати,

разумно предположить, что слежка осуществлялась не за Полом Уиланом, а за тем неустановленным россиянином, который флэшку ему и передал.

За сутки до ареста Уилана Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей некоему Моргунову, обвиняемому в госизмене. Эти события могут быть никак не связаны, просто к сведению.

Некоторые эксперты восприняли арест Пола Уилана чуть ли не как долгожданное событие. Мол, все это напоминает начало пресловутой «ответки» на бесцеремонные действия Запада в адрес российских дипломатов и сотрудников, а также бесконечные обвинения во «вмешательстве в американскую демократию». И дело даже не в потенциальной возможности обмена на Бутину, а в том, что на протяжении длительного времени Москва никак не отвечала на агрессивные действия в свой адрес за исключением обязательных «симметричных» высылок. Да, тотальный секвестр численности посольства США в Москве привел к параличу агентурной работы ЦРУ и стал причиной поиска Лэнгли нестандартных путей получения информации типа посылки персонажей наподобие Уилана.

Выявление и арест разовых курьеров, конечно, хорошо, но у российской контрразведки есть проблемы и посерьезней. И задержание Уилана - отличный повод напомнить об этом.

6 января 2017 года на первой встрече тогдашних руководителей американского разведывательного сообщества с только что избранным президентом Трампом тогдашний директор Национальной разведки США (надзирающий над всеми американскими разведслужбами) Джеймс Клеппер представил Трампу знаменитый доклад о «вмешательствах России в выборы». Людей на этом вводном брифинге в Trump Tower было много, просто Клеппер озвучил выводы – главную часть работы спецслужб – как старший по положению.

Содержание этого доклада в целом нам всем известно, как и его далеко зашедшие последствия. Сейчас нас интересуют его источники. То, откуда все изначально проистекало.

По словам Клеппера, информация была получена в России из так называемых «проверенных источников». Которые якобы не ошибались в своих данных и оценках многие годы, а как минимум один источник давал достоверную информацию на жизни целого поколения. Впоследствии стало понятно, что ЦРУ опиралось на шесть источников в Москве (это в 2016-ом году), из которых только два можно было расценивать как надежные (эта информация относительно свежая). При этом, один из источников находился в такой опасности, что ЦРУ на тот момент рассматривало вариант его срочного вывоза из России. Но источник отказался от этого, очевидно, из-за опасений за судьбу своей семьи в случае его исчезновения. Клеппер не назвал Трампу имена, хотя избранный президент имел полное право их затребовать.

Здесь надо подчеркнуть, что ЦРУ оперировало источниками именно политической разведки, а не военной. То есть, речь идет как минимум о шести агентурных источниках в Москве высокого политического статуса, несколько из которых находятся на связи с ЦРУ более двадцати лет. Их социальное положение, видимо, достаточно высоко, чтобы ЦРУ верило им на слово в том, что «Владимир Путин лично санкционировал подрыв американской демократии». Для этого надо либо рядом с Путиным стоять, либо «через два рукопожатия». Доклад ЦРУ, кстати, вертелся именно вокруг «подрыва основ демократии», и не подразумевал изначально никакую «поддержку кандидата Трампа».

Трамп тогда просто не поверил докладу разведки. Он сказал что-то вроде «я не доверяю агентурным данным и этим шпионам, это люди, которые продают свои души и свою страну», что и послужило началом его аппаратной войны с ЦРУ.

И вот на этих шестерых хотелось бы посмотреть. В глаза им заглянуть.

Конечно, мы все понимаем и про агентурную игру, и про перевербовку с целью распространения дезинформации. Мы все понимаем даже про репутационные потери, если вдруг обнаружится, что кто-то из этих «источников ЦРУ» может иметь доступ в высшие эшелоны российской власти и работает там достаточно давно, чтобы заслужить репутацию «проверенного» «на жизни целого поколения». Но мы помним 1990-е годы, и как тогда делались карьеры, так что и репутационных потерь можно избежать. Возможно, что эта проблема уже решена в прошлом году, просто именно из-за возможных репутационных потерь вся эта история избежала огласки.

Но все-таки устранение таких источников или даже целых агентурных сетей - если бы оно было реализовано - могло бы быть записано в прямой актив контрразведки. Так что Пол Уилан – это, конечно, любопытно, и интрига с его арестом только начинается. Но если всерьез говорить об «ответке» и более активной работе на этом поле, то есть рыба и покрупнее.