Глава МИД Британии назвал задержанного в Москве американца пешкой

Глава британского МИД Джереми Хант назвал задержанного по подозрению в шпионаже американца в Москве Пола Уилана пешкой в дипломатической игре.

«Мы предоставляем ему всю возможную поддержку, однако мы не согласны с использованием частных лиц в дипломатических шахматных партиях», – сказал Хант, передает ТАСС.

Он добавил, что задержанные за границей лица «не должны использоваться как пешки для оказания дипломатического давления».

Хант уточнил, что Уилану предложили консульскую помощь Британии, но «главная роль» в этой ситуации отведена США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что британская сторона направила запрос на консульское посещение Уилана, и данный запрос «находится в работе».

Ранее сообщалось, что Уилан обратился за помощью к британской стороне. Его задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении шпионской акции. Было возбуждено дело по статье «Шпионаж».