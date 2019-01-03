Адвокат рассказал о состоянии задержанного за шпионаж американца

Задержанный в России за шпионаж Пол Уилан чувствует себя нормально, следствие относится к нему профессионально и гуманно, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

«Пока следствие относится к его нему профессионально и гуманно, он надеется, что следствие разберется в произошедшем», – цитирует Жеребенкова РИА «Новости».

Он рассказал, что Уилан, в отношении которого суд принял решение об аресте, в Лефортово чувствует себя нормально, относится к ситуации с юмором.

«Он ведет себя конструктивно и корректно по отношению к участникам процесса, особое внимание обращает на разъяснение прав, ведь американская система сильно отличается от нашей, ему многое непонятно», – добавил он.

Сейчас Уилан находится на карантине в одиночной камере.

«Он попросил сокамерника, который бы мог говорить по-английски. До 9 января «Лефортово» закрыто, но он попросил передать гигиенические средства – зубную пасту, щетку, что-то из одежды. Следователь обещал организовать», – сообщил он.

Ранее в четверг информационные агентства опубликовали информацию из предоставленного Корпусом морской пехоты США личного дела Пола Уилана.

Напомним, Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении шпионской акции. Возбуждено дело по статье «Шпионаж».