Опубликованы данные задержанного в Москве за шпионаж Пола Уилана

Информационные агентства опубликовали информацию из предоставленного Корпусом морской пехоты США личного дела Пола Уилана, задержанного в Москве за шпионаж.

В деле говорится, что Уилан дослужился до звания штаб-сержанта, но был в резерве, причем исключительно на административно-хозяйственных должностях (от «клерка- администратора» до «главного администратора»), имеет награды, хотя боевых среди них нет.

В 2004 и 2006 годах его командировали в Ирак, передает ТАСС.

В 2008 году осужден «по нескольким пунктам обвинения, связанным с хищениями», и уволен с разжалованием в рядовые за «неподобающее поведение».

Представитель командующего Корпусом морской пехоты подполковник Эрик Дент подчеркнул, что Уилана нельзя называть «отставным военнослужащим Корпуса морской пехоты».

Напомним, Уилана задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении шпионской акции. Возбуждено дело по статье «Шпионаж».