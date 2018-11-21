США намеренно занижают ценность пойманного в Москве шпиона

Задержанный в России за шпионаж Пол Уилан может оказаться весьма крупным дельцом. В то же время зарубежные СМИ заявляют, что он невразумительно отслужил в морской пехоте и был разжалован за воровство. Что это всё означат? И может ли происходящее изменить судьбу россиян, находящихся в американских тюрьмах?

В Оттаве подтвердили канадское гражданство задержанного в Москве Пола Уилана, которого подозревают в шпионаже против России. В то же время в ведомстве отказались предоставить какие-либо дополнительные сведения о задержанном, сославшись на требования закона о неприкосновенности личной жизни. Американские журналисты получили лишь информацию о том, что Уилан родился в 1970 году в Оттаве, но впоследствии переселился в США.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве 28 декабря. По их утверждению, все произошло в момент «проведения шпионской акции», то есть в тот момент, когда предполагаемому шпиону передали флешку с информацией о сотрудниках одного из секретных российских ведомств. По горячим следам было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Сейчас Уилан находится в следственном изоляторе «Лефортово», где его успел посетить посол США Джон Хантсман, который пообещал «поддержку со стороны дипмиссии». Москва обеспечила консульский доступ к задержанному в соответствии с международным правом. Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть американца в Америку, в случае если «задержание не обосновано».

О личности подозреваемого известно немного. На заре карьеры, как сообщают американские СМИ, Уилан служил в морской пехоте США (с 1994 года), причем исключительно на административно-хозяйственных должностях (прошел путь от клерка до «главного администратора»). Получил звание штаб-сержанта. Был в резерве, имеет небоевые награды.

В 2004 и 2006 годах его командировали в Ирак. В 2008 году был осужден за воровство, разжалован в рядовые за «неподобающее поведение» и уволен с военной службы. Представитель командующего корпусом подполковник Эрик Дент подчеркнул, что Уилана нельзя называть «отставным военнослужащим корпуса морской пехоты».

В последнее время Уилан числился в штате производителя автозапчастей BorgWarner. На сайте компании даже появилось заявление по поводу случившегося:

«Мы можем подтвердить, что господин Уилан в настоящее время является директором компании по глобальной безопасности. Он отвечает за безопасность наших объектов в Оберн-Хилc, (штат) Мичиган, и в других точках по всему миру, где находится компания».

В Москву, как рассказал брат Уилана Дэвид, бывший морпех якобы приехал для участия в свадебных торжествах. «Мы глубоко обеспокоены его безопасностью и благополучием. Его невиновность несомненна, и мы верим, что его права будут соблюдаться», – заявил Дэвид Уилан, который проживает в Торонто.

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По его словам, семья узнала о задержании в понедельник из сообщений СМИ, затем журналисты связались с представителями конгресса, госдепартамента и американским посольством.

Судя по всему, Улиан неоднократно бывал в Москве. В СМИ распространились его летние фотографии на фоне Кремля. Таким образом, он мог давно находиться в поле зрения российских спецслужб.

В Госдуме уверены, что Уилан задержан именно за шпионскую деятельность, а не по каким-либо другим причинам. Такую точку зрения высказал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«У нас спецслужбы, на мой взгляд, работают более чем эффективно. Просто об этом не всегда мы знаем и не всегда видим... Что касается задержания этого лица, то это очередное свидетельство недружественных шагов в отношении нашего государства», – заявил он.

Депутат не считает, что произошедшее стало ответом России на задержание в США россиянки Марии Бутиной, которую в американских медиа называли «российской шпионкой». Недавно Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения и согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса. Выборный отметил, что российские спецслужбы работают в плановом режиме, поэтому связывать эти два события нельзя.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил следующее: «Задержание говорит только об одном – наши федеральные службы безопасности сработали оперативно. Контрразведка нормально функционирует и противодействует шпионским действиям».

Политолог Алексей Мартынов считает, что из доступной информации напрашивается вывод о том, что «этот американский гражданин извлечен в шпионской деятельности». «Как правило, подобные сообщения не появляются, когда нет стопроцентной уверенности и доказательств подобной деятельности», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, если судить по некоторым маркерам, то в руках ФСБ оказался «крайне серьезный персонаж». Одним из таких знаков стали сообщения о воровстве Уилана и его якобы незамысловатая служба в рядах морской пехоты.

«Что касается его истории, легенды, которую сейчас пытаются воспроизводить разные СМИ, то чем серьезней готовится шпион, тем серьезнее у него легенда. И понятно, что все эти сообщения о том, как он проворовался в морской пехоте и что он мелкий воришка, коммерсант третьей руки, который случайно попал под раздачу – это все часть той самой легенды, которая готовилась заранее», – пояснил Мартынов.

Эксперт уверен, что теперь Уилан будет осужден и приговорен к тюремному заключению. После этого появится возможность обменять его на российских граждан, осужденных в США. Более того, не исключен вариант, при котором американца обменяют сразу на нескольких россиян, «это все предмет переговоров». Мартынов подчеркнул, что нет случаев, чтобы «такого уровня шпионы отбывали наказания в российских тюрьмах».

«В подобных обстоятельствах обмены – это обычная практика. Уже много лет в американской тюрьме находится Виктор Бут (его обвинили в торговле оружием). Вполне возможно, Уилан будет поменян на него или на кого-то еще (например, летчика Константина Ярошенко), кто находится в подобном положении на территории США», – подытожил Алексей Мартынов.

Россия прикладывала заметные усилия, чтобы находящийся в американских тюрьмах россияне были возвращены домой, однако пока что не преуспела. Впрочем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, обмен Бута и Ярошенко выглядит вполне реальным сценарием, а с задержанием Пола Уилана шансы на его реализацию повышаются.