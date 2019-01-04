У задержанного в России американца нашлось еще одно гражданство

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан кроме британского и канадского гражданств имеет ирландский паспорт, сообщают СМИ.

«Посольство Ирландии в Москве после получения запроса о содействии запросило консульский доступ к гражданину Ирландии, в настоящее время задержанному в Москве», – опубликовал телеканал RTE сообщение МИД страны, передает РИА «Новости».

Agence France-Presse добавило, что Уилан въехал в Россию по американскому паспорту.

Напомним, у Уилана, помимо этого гражданства, есть подданство Великобритании и паспорт гражданина Канады.

Ранее сообщалось, что Уилан обратился за помощью к британской стороне. Его задержали в Москве 28 декабря сотрудники ФСБ при проведении шпионской акции. Было возбуждено дело по статье «Шпионаж».